Versa助力Swisscom推出beem：全球首款主权级SASE连接服务

加利福尼亚州圣克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球通用安全访问服务边缘（SASE）领域的领导者Versa今天宣布，Versa Sovereign SASE将为Swisscom新发布的beem提供支持。beem是一款完全部署于Swisscom基础设施中的融合网络与网络安全解决方案，也是全球首个由电信运营商提供的网络嵌入式SASE解决方案，并能够应用于各种规模的企业。beem将安全、数据主权和互联网连接整合为一个无缝的解决方案。

与传统网络安全操作依赖设备端代理或碎片化的多供应商解决方案不同，beem通过网络本身原生提供集成安全功能。这种简化的架构使Swisscom能够为企业客户提供完整的数据主权、集中式运营控制以及端到端的服务级别保证，确保在规模上实现一致且可靠的保护。

Versa首席技术官Apurva Mehta表示：“Swisscom用beem重新定义了数字时代电信运营商的意义。通过将Versa的主权级SASE原生集成到Swisscom网络中，我们正在启用一种全新的安全、高性能连接模型，以满足在数据隐私、监管合规和数字主权方面日益增长的需求。beem为电信运营商如何提供从零信任和SD-WAN到全谱系SSE的本国内安全访问服务绘制了蓝图，同时简化了各种规模企业的运营。”

Swisscom B2B首席技术官Egon Steinkasserer表示：“beem将网络级保护的便捷与主权基础设施的策略控制相结合。在Versa技术的加持下，我们能够提供集成互联网连接与网络安全服务，同时实现全面数据主权，从而让Swisscom客户获得简便的主权级安全连接。”

主权级SASE：掌控全局，安全无虞

于二月发布的Versa Sovereign SASE是针对VersaONE平台开发的部署模型，让企业、政府及Swisscom等服务供应商能够直接从自有基础设施交付定制化、高级网络与安全服务。这种“自建”模式是取代共享或第三方SaaS环境的强大替代方案。作为首创，Versa Sovereign SASE已获得了全球客户的热烈响应与部署意愿。

Versa Sovereign SASE旨在应对当今时代严苛的数据主权要求、日益加剧的网络威胁和愈发复杂的监管环境，为企业提供全面的运营控制。该解决方案尤其适用于监管严格的行业或管理关键基础设施的实体，能够灵活地部署气隙系统或完全本地化架构，确保最高级别的保护和合规性。

beem的重要之处

beem的发布展示了多项创新，包括：

首创 ：Swisscom是全球首家将SASE服务原生嵌入其移动和固定网络的电信运营商，消除了对第三方安全叠加层或附加组件的需求。

：Swisscom是全球首家将SASE服务原生嵌入其移动和固定网络的电信运营商，消除了对第三方安全叠加层或附加组件的需求。 真正的主权级 ：beem完全在瑞士境内运营、托管和管理，确保符合GDPR和NIS2等数据保护法规，同时保持完整的数据驻留和控制。

：beem完全在瑞士境内运营、托管和管理，确保符合GDPR和NIS2等数据保护法规，同时保持完整的数据驻留和控制。 统一的安全与网络 ：beem基于Versa Sovereign SASE，将网络和安全整合到一个模块化平台中，简化架构、加速部署并降低运营成本。

：beem基于Versa Sovereign SASE，将网络和安全整合到一个模块化平台中，简化架构、加速部署并降低运营成本。 适用于各种场景的企业级安全 ：无论是小型企业、公共部门机构还是关键基础设施运营商，beem均可灵活扩展以满足多样化需求，提供高保障、低摩擦的访问体验。

：无论是小型企业、公共部门机构还是关键基础设施运营商，beem均可灵活扩展以满足多样化需求，提供高保障、低摩擦的访问体验。 轻松保障智能手机和物联网安全：beem在设备接入瞬间即可实现安全的身份感知连接，无需任何应用程序、代理或隧道。设备身份验证直接内置于SIM卡中，实现原生、零信任的访问控制。

行业影响

Beem代表着瑞士乃至全球安全、主权级数字基础设施的全新蓝图，确立了Versa作为国家级SASE部署的可靠基础的地位，并使Swisscom成为安全连接领域的全球先行者和思想领袖。

关于Swisscom

Swisscom是瑞士领先的信息及通信技术（ICT）公司，凭借Fastweb和Vodafone，在意大利市场稳居第二。该公司为个人和企业客户提供移动、互联网和电视服务，以及全面的IT和数字服务。Swisscom是全球最具可持续性的电信公司，其51%的股份由瑞士联邦持有。

关于Versa

Versa是SASE领域的全球领导者，帮助组织构建自我保护型网络，极大地简化并自动化其网络和安全基础设施。由人工智能驱动的VersaONE Universal SASE Platform提供融合的SSE、SD-WAN和SD-LAN解决方案，在保护数据、抵御网络威胁的同时，提供卓越的数字体验。全球拥有数十万个站点和数百万用户的数以千计的客户皆信赖Versa来管理其关键任务网络和安全。Versa是一家私营公司，由Sequoia Capital、Mayfield和BlackRock等投资者提供资金支持。如需了解更多信息，请造访：https://www.versa-networks.com，并在LinkedIn和X (Twitter) @versanetworks上关注Versa。

Versa Networks、VOS、Versa标志和Versa Titan是或可能是Versa Networks, Inc.的注册商标。

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