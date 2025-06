Le GigaLab de Parse Biosciences aide les chercheurs du Mount Sinai à créer l'un des plus grands ensembles de données sur les cellules uniques des maladies d'Alzheimer et de Parkinson

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences a fait part aujourd'hui de son soutien auprès des chercheurs de l'Icahn School of Medicine au Mount Sinai pour créer l'un des plus grands ensembles de données monocellulaires afin de comprendre les événements d'épissage alternatif dans les cellules des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson. La phase initiale de l'étude analysera les profils transcriptomiques de plus de 10 millions de cellules issues de plus de 1 000 échantillons de cellules mononucléées sanguines périphérique (PBMC) sur des patients atteints de maladies neurodégénératives. Les données recueillies lors de ces analyses jetteront les bases de découvertes qui pourraient changer la manière de comprendre, de détecter et de traiter ces maladies.

« La recherche historique sur les maladies neurodégénératives s'est concentrée sur les fondements génomiques des diagnostics de la maladie, mais une faible part s'est portée sur les événements posttranscriptionnels susceptibles de favoriser la pathologie et la progression de la maladie », a déclaré Towfique Raj, PhD, chercheur principal du laboratoire de génomique fonctionnelle et membre de la faculté principale du Ronald M. Loeb Center for Alzheimer's Disease au Mount Sinai, chargé de mener cette étude. « Nous sommes très heureux de pouvoir étudier à grande échelle les événements d'épissage alternatif dans des cellules uniques afin de déterminer les facteurs alternatifs qui contribuent à l'apparition, à la progression et à la gravité de la maladie. Des études de cette envergure sont essentielles au développement de modèles fondamentaux qui nous permettront de mieux comprendre les maladies neurodégénératives ».

L'équipe de recherche du Dr Raj au Mount Sinai se consacre à la compréhension des mécanismes moléculaires des troubles neurodégénératifs, notamment la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la SLA (sclérose latérale amyotrophique).

Pour cette étude, l'équipe du Mount Sinai s'efforce de réaliser un profilage à haut débit sur des PBMC provenant de banques et données par des patients ayant un diagnostic confirmé de maladie d'Alzheimer ou de maladie de Parkinson. Les chercheurs espèrent établir le profil de plus de 1 000 échantillons afin d'obtenir des données sur le répertoire transcriptomique complet d'une seule cellule. Les échantillons préparés au Mount Sinai seront ensuite envoyés à Parse GigaLab, une installation de pointe conçue pour la génération à grande échelle d'ensembles de données de séquençage d'ARN unicellulaire. En s'appuyant sur la chimie Evercode de Parse, le GigaLab peut rapidement produire de grands ensembles de données unicellulaires d'une qualité exceptionnelle.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de profiter de la puissance du GigaLab pour élever le niveau d'impact des travaux menés par le Raj Lab », déclare le Dr Charlie Roco, CTO chez Parse Biosciences. « La vitesse et l'échelle atteintes avec le GigaLab permettent vraiment d'accélérer la recherche et d'obtenir des informations plus vite que jamais ».

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale dans les sciences du vivant ayant pour mission d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur inégalée, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, le traitement par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Grâce à la technologie développée à l'Université de Washington par les cofondateurs Alex Rosenberg et Charles Roco, Parse a levé plus de 100 millions de dollars en capital et est maintenant utilisé par 2 500 clients à travers le monde. Son portefeuille croissant de produits comprend Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select, et une solution d'analyse de données, Trailmaker™.

Parse Biosciences est basé dans le quartier animé de South Lake Union à Seattle, où la société a récemment établi son nouveau siège et ouvert un laboratoire de pointe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.parsebiosciences.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.