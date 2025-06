Esri lança ArcGIS para Autodesk Forma, dando continuidade à sua parceria para levar dados espaciais ao setor de AECO

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Esri, empresa líder mundial em tecnologia de sistemas de informação geográfica (GIS) e inteligência de localização, lançou hoje o ArcGIS para Autodesk Forma®. Parte de uma parceria de longa data com a Autodesk®, essa nova integração introduz os confiáveis dados de referência geoespaciais da Esri no Autodesk Forma para transformar o projeto e o planejamento para profissionais de arquitetura, engenharia, construção e operações (AECO). O ArcGIS para Autodesk Forma permitirá uma colaboração mais integrada, fornecendo aos usuários um único ambiente de projeto sem a necessidade de alternar entre plataformas.

“Estamos entusiasmados em fortalecer nossa parceria com a Autodesk na criação de uma experiência de projeto mais coesa para o setor AECO”, disse Kathleen Kewley, diretora de Desenvolvimento Global de Negócios para Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) da Esri. “Isso aumentará a eficiência operacional e impulsionará melhores resultados comerciais ao incorporar o rico acervo de dados da Esri ao Autodesk Forma”.

O ArcGIS para Autodesk Forma funcionará como uma extensão da Autodesk, integrando dados geográficos e serviços geoespaciais para permitir uma análise e compreensão mais aprofundadas das ofertas da Autodesk. Com o ArcGIS como componente-chave do design e da construção, os profissionais obterão uma compreensão mais profunda e holística dos projetos conectados com o mundo social, construído e natural. A nova aplicação enriquece cada design com conteúdo do ArcGIS, proporcionando a especialistas e não especialistas em SIG acesso a mapas, camadas e outros dados espaciais diretamente no Forma. Estão incluídos os mapas-base ArcGIS da Esri e camadas de dados selecionadas do ArcGIS Living Atlas of the World, a principal coleção de informação geográfica de origem global.

“Os profissionais de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO) que utilizam o Autodesk Forma agora poderão atualizar rapidamente seus projetos com os dados GIS mais atualizados disponíveis”, disse Eric DesRoche, diretor de Estratégia de Negócios para Infraestrutura da Autodesk. “Com acesso às informações geográficas mais precisas e atuais já na fase de concepção do projeto, os usuários poderão projetar levando em conta a localização e, assim, entregar projetos mais sustentáveis, resilientes e que ofereçam melhor suporte às comunidades locais”.

A combinação das tecnologias de SIG (Sistemas de Informação Geográfica) e BIM (Modelagem de Informação da Construção) nas fases iniciais de projeto e planejamento proporcionará às equipas uma compreensão e visualização avançadas dos projetos. Isso permitirá que reduzam custos e prazos de forma mais eficaz. Além disso, o ArcGIS para Autodesk Forma simplifica o compartilhamento de projetos enriquecidos com dados de SIG do Autodesk Forma para o Autodesk Revit® e outras soluções da Autodesk.

“Nossa tecnologia de realidade aumentada depende de visualizações que funcionam como contrapartes do mundo físico, por isso o uso contínuo de dados espaciais públicos e proprietários é essencial para os clientes,” disse Dana Chermesh-Reshef, fundadora e CEO da inCitu. “A interface do ArcGIS para o Autodesk Forma é fácil de usar e responsiva, enquanto o acesso aos dados é intuitivo para profissionais de AECO, mesmo com pouca ou nenhuma experiência em GIS”.

Para saber mais sobre o ArcGIS para Autodesk Forma, o próximo passo na aliança entre a Esri e a Autodesk, visite esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-autodesk-forma/overview.

