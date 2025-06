Esri lanza ArcGIS for Autodesk Forma y, así, extiende su asociación para incorporar los datos espaciales a la industria de la Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operaciones (AECO)

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder global en tecnología de sistemas de información geográfica (GIS) e inteligencia sobre ubicaciones, lanzó hoy ArcGIS for Autodesk Forma®. Como parte de una asociación de larga data con Autodesk®, con esta nueva integración se incorporan los datos de autoridad sobre referencias geoespaciales a Autodesk Forma para transformar el diseño y la planificación de los profesionales de la arquitectura, la ingeniería, la construcción y las operaciones (AECO, por sus siglas en inglés). ArcGIS for Autodesk Forma dará lugar a una colaboración ininterrumpida al ofrecerles a los usuarios un entorno de diseño único sin alternar entre plataformas.

“Nos complace fortalecer nuestra asociación con Autodesk para desarrollar una experiencia más integral de proyectos para la industria de AECO”, comentó Kathleen Kewley, directora de desarrollo comercial global de AEC para Esri. “Esto mejorará la eficiencia operativa e impulsará mejores resultados a nivel del negocio al reunir la vasta colección de datos de Esri en Autodesk Forma”.

ArcGIS for Autodesk Forma será una extensión de Autodesk e incorporará datos geográficos y servicios geoespaciales que permitan un análisis y perspectivas más profundos de las ofertas de Autodesk. Con ArcGIS como pieza clave del diseño y la construcción, los profesionales desarrollarán una comprensión más profunda y holística de los proyectos relacionados con los mundos sociales, de desarrollo y naturales. La nueva aplicación mejora cada diseño con el contenido de ArcGIS, les ofrece a los especialistas de GIS y ajenos a GIS acceso a mapas, capas y otros datos espaciales contenidos en Forma. Se incluyen los mapas de base de ArcGIS de Esri y ciertas capas de datos del Atlas Activo del Mundo de ArcGIS, la colección más novedosa de información geográfica recopilada a nivel global.

“Los profesionales de AECO que usen Autodesk Forma ahora podrán actualizar rápidamente los proyectos con los últimos datos de GIS disponibles”, comentó Eric DesRoche, director de estrategia comercial de infraestructura de Autodesk. “Al tener acceso a la información geográfica más reciente y precisa durante la etapa de diseño conceptual, los usuarios pueden diseñar teniendo en cuenta la ubicación y, como resultado, ofrecer proyectos que sean más sustentables, resilientes y ofrezcan un mejor apoyo a las comunidades locales”.

La combinación de las tecnologías de GIS y de desarrollo del modelo de información (BIM) durante las primeras etapas del diseño y la planificación también les aportarán a los equipos una comprensión y visualización avanzadas de los proyectos. Esto les permitirá reducir los costos y los plazos de manera más efectiva. ArcGIS for Autodesk Forma optimiza el intercambio de diseños enriquecidos con datos de GIS obtenidos de Autodesk Forma a Autodesk Revit® y otras soluciones de Autodesk.

“Nuestra tecnología de realidad aumentada se basa en visualizaciones que operan como contrapartes del mundo físico, con lo cual, el uso de datos espaciales públicos y de propiedad es clave para los clientes”, comentó Dana Chermesh-Reshef, fundadora y directora ejecutiva de inCitu. “La interfaz de ArcGIS for Autodesk Forma es fácil de usar y presenta capacidad de respuesta, mientras que el acceso a los datos es intuitivo para los profesionales de AECO con experiencia limitada, o sin experiencia, en GIS”.

Para obtener más información sobre ArcGIS for Autodesk Forma, el próximo paso en la alianza entre Esri y Autodesk, visite esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-autodesk-forma/overview.

