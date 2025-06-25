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Parse Biosciences GigaLab將支援西奈山研究人員生成全球規模首屈一指的阿茲海默症與巴金森氏症單細胞資料集

研究人員旨在探索神經退化性疾病中選擇性剪接的機制

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Parse Biosciences今日宣布，公司承諾支援西奈山伊坎醫學院的研究人員生成全球規模首屈一指的單細胞資料集，該資料集將聚焦於理解阿茲海默症和巴金森氏症病患細胞中的選擇性剪接事件。該研究的初始階段將分析超過1000萬個細胞的轉錄組圖譜，這些細胞來自神經退化性疾病病患的1000多個周邊血單個核細胞(PBMC)樣本。這些分析所累積的資料將為突破性發現奠定基礎，可望革新人類對這些疾病的認知、檢測及治療方式。

該研究的負責人、西奈山Ronald M. Loeb阿茲海默症中心核心教員、功能基因組學實驗室首席研究員Towfique Raj博士表示：「傳統神經退化性疾病研究多聚焦於疾病診斷的基因組基礎，但很少有人關注可能進一步推動疾病病理和進展的轉錄後事件。我們很高興能大規模觀察單細胞中的選擇性剪接事件，以確定疾病發作、進展及嚴重程度的其他影響因素。這種規模的研究對建立基礎模型至關重要，將協助我們更好地理解神經退化性疾病。」

西奈山Raj博士的研究團隊長期致力於理解神經退化性疾病的分子機制，包括阿茲海默症、巴金森氏症和肌萎縮側索硬化症(ALS)。

在這項研究中，西奈山團隊將對已確診的阿茲海默症或巴金森氏症病患捐贈的PBMC樣本進行高通量分析。研究人員可望檢測1000多份樣本，以取得單細胞全轉錄組資料。西奈山製備的樣本將被送往Parse GigaLab——這是一座專為生成大規模單細胞RNA定序資料集而設計的尖端設施。借助Parse的Evercode化學技術，GigaLab可快速產出高品質的大規模單細胞資料集。

Parse Biosciences技術長Charlie Roco博士表示：「我們非常激動能借助GigaLab的強大技術來提升Raj實驗室工作的影響力。GigaLab的速度與規模真正有助於加快研究進程，讓我們能以前所未見的效率獲得洞見。」

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生物科學公司，其使命是加速人類健康和科學研究的進展。該公司助力研究人員，使他們能以前所未有規模和便利進行單細胞定序。其開創性方法已為癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統貢獻了突破性的發現。

Parse的成立緣起於共同創辦人Alex Rosenberg和Charles Roco在華盛頓大學開發的技術。Parse現已籌募了逾一億美元的資金，其技術廣受全球2500多個客戶採用。該公司不斷成長的產品組合包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及資料分析解決方案Trailmaker™。

Parse Biosciences位於西雅圖朝氣蓬勃的南聯合湖區 (South Lake Union)，不久前才擴張，為一座新總部和先進實驗室揭幕。如欲了解進一步詳情，請造訪： https://www.parsebiosciences.com/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Kaitie Kramer，行銷副總裁
kkramer@parsebiosciences.com

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kkramer@parsebiosciences.com

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