Northern Trust在香港新增投資資料科學客戶

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Northern Trust (Nasdaq: NTRS)今天宣布，該公司已被香港資產管理公司Clean Alpha Partners和Keyrock Capital Management Limited選中，透過與Equity Data Science (EDS)的策略夥伴關係提供投資資料科學解決方案。

成立於2024年的Clean Alpha Partners (「Clean Alpha」)是一家市場中性對沖基金，旨在從全球能源轉型中獲取高夏普比率的回報。Keyrock Capital Management Limited (「Keyrock」)成立於2018年，是一家專注於亞太地區企業的基本面投資公司。

根據新的委託，Northern Trust將提供對EDS研究管理系統(RMS)的使用權。該工作流程解決方案整合了即時的量化與質化資料，透過可行的洞察，推動更快速、更具資訊依據的投資決策。

「對沖基金經理所採用的複雜且精密的策略，需要對市場動態、情緒與風險有深入的理解，」Northern Trust資產服務部亞太區主管Angelo Calvitto表示。「EDS研究管理平台的設計，是為了協助投資團隊更輕鬆地分析有助於決策的資料。我們獲得Keyrock和Clean Alpha的選用，展現了Northern Trust致力於為亞太區資產管理公司提供針對其獨特挑戰的解決方案。」

「在Keyrock，我們意識到分析師產出大量資料，但我們需要一種方式來追蹤預測，並將其整合進研究報告與投資論文中，」Keyrock首席投資長Jonathan Shih表示。「我們尋求一個合作夥伴來協助我們彌補這項缺口，最終選擇了Northern Trust和EDS。我們現在可以將資料整合至同一平台中，支援我們的內部流程，並提升研究管理的效率。」

「資料在我們的決策過程中扮演關鍵角色，我們需要一個足夠彈性的解決方案，以支援我們量身打造的方法論，並更有效地管理專有資訊，」 Clean Alpha Partners創辦人暨首席投資長Matt Starick表示。「Northern Trust和EDS所提供的解決方案，讓我們得以透過集中式平台來組織資料，進而提高投資決策的效率。」

Northern Trust的投資資料科學 (IDS)產品組合在過去兩年中實現了快速增長，客戶數量已經成長三倍，因為機構投資者積極尋求解決資料挑戰的方案。這一業務動能證明了Northern Trust及其策略夥伴所提供獨特解決方案的價值，能夠協助客戶最佳化投資流程，以實現更佳成果。

Northern Trust在亞太地區於北京、班加羅爾、香港、吉隆坡、馬尼拉、墨爾本、浦那、新加坡、雪梨及東京均設有辦事處，並與該地區內多家大型資產管理公司、中央銀行、主權財富基金、政府機構與企業建立了穩固的合作關係。

關於Equity Data Science

Equity Data Science (EDS)是一家投資流程管理(IPM)解決方案提供商，自2012年以來深受信賴，致力於為領先的對沖基金與資產管理公司提供更深入的洞察、精簡的工作流程與提升的生產力，以實現更卓越的決策。EDS結合專有與第三方的數據與研究，打造出靈活且可配置的平台，量身定制以符合每位客戶獨特的投資願景。此一全面性的平臺涵蓋整個投資生命週期，包含投資構想產生、研究管理、投資組合建構與分析、風險管理、績效歸因，以及ESG整合。如需更多資訊，請造訪www.equitydatascience.com。

關於Keyrock Capital Management Limited

Keyrock Capital Management Limited（「Keyrock」）總部設於香港，並在東京及胡志明市設有辦事處。由於亞洲地區的複雜性與快速變化，進入亞洲市場充滿挑戰。憑藉當地資源，Keyrock能夠發掘並投資於亞太地區被低估的公司。投資組合公司經過對管理團隊、商業模式、競爭情況及結構性趨勢的審慎研究後方才遴選。資本將配置於整個地區，以尋求最佳的風險與回報機會。該公司成立於2018年，並受香港證券及期貨事務監察委員會監管。

關於Clean Alpha Partners

Clean Alpha Partners（「CαP」）是一家投資管理公司，在澳洲、香港及美國設有辦公室。CαP的使命是從全球能源轉型中提取並複利累積股票市場的超額報酬(Alpha)。該策略旨在於各種市場情況下實現回報最大化、系統性風險最小化，以及提供高夏普比率的績效表現。此策略採用嚴格的股票市場中性投資組合建構方式。

關於Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS)是全球領先的財富管理、資產服務、資產管理及銀行服務提供者，服務對象包括企業、機構、富裕家族與個人。Northern Trust於1889年創立於芝加哥，目前在美國24個州及華盛頓特區設有辦公室，並在加拿大、歐洲、中東及亞太地區共22個地點設有據點，擁有全球業務布局。截至2025年3月31日，Northern Trust的託管／管理資產總額為16.9兆美元，管理資產達1.6兆美元。135年來，Northern Trust憑藉卓越的服務、金融專業、誠信與創新，在業界中樹立了領導地位。歡迎造訪我們的網站northerntrust.com。追蹤我們的Instagram @northerntrustcompany或在LinkedIn上關注Northern Trust。

Northern Trust Corporation，總公司地址：50 South La Salle Street, Chicago, Illinois, U.S.A.，郵遞區號60603，為在美國依法註冊成立之有限責任公司。全球法律與監管相關資訊請參閱：https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions。

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