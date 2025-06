HCL Group et UpLink lancent le quatrième Global Aquapreneur Innovation Challenge pour renforcer la résilience hydrique

DELHI, Inde et TIANJIN, Chine--(BUSINESS WIRE)--Le conglomérat mondial HCL Group et UpLink, initiative d’innovation en phase de démarrage du Forum économique mondial, ont annoncé le quatrième défi de l’Aquapreneur Innovation Initiative, le Water Resilience Challenge. L’annonce a été faite lors de la réunion annuelle des New Champions à Tianjin, en Chine. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 4 août 2025 et les lauréats seront annoncés en janvier 2026. Les 10 lauréats recevront une récompense financière totale de 1,75 million CHF, qui sera répartie entre les innovateurs. Pour plus d’informations et connaître les critères d’éligibilité, rendez-vous sur : https://wef.ch/4kTNwHD

Dates importantes à retenir Du 25 juin au 4 août 2025 Ouverture des candidatures Août 2025 Processus d’examen et de sélection Janvier 2026 Annonce des lauréats Expand

L’Aquapreneur Innovation Initiative est une collaboration de 5 ans, d’un montant de 15 millions CHF, entre UpLink, HCL Group et l’équipe Food and Water du Forum économique mondial, visant à créer un écosystème d’innovation unique en son genre pour l’eau douce. L’Innovation Challenge vise à donner les moyens d’agir aux acteurs du changement mondial qui développent des technologies, des stratégies et des approches révolutionnaires pour conserver, gérer et protéger les ressources en eau.

Le Water Resilience Challenge recherche des solutions pionnières et évolutives qui renforcent la résilience des systèmes hydriques confrontés à des pressions croissantes liées au changement climatique, à la pollution et à l’augmentation de la demande. Les candidatures sont ouvertes dans trois secteurs critiques consistant à :

Renforcer la résilience des infrastructures – Solutions visant à renforcer les systèmes hydriques urbains et ruraux, y compris le drainage, à améliorer leur capacité à résister aux conditions météorologiques extrêmes (notamment les chaleurs extrêmes, les sécheresses, les inondations et les eaux pluviales), à combler les lacunes et les vulnérabilités des infrastructures et à répondre à la demande croissante. Repenser l’utilisation de l’eau dans l’agroalimentaire – Solutions visant à transformer l’utilisation des eaux de surface et souterraines dans l’agriculture grâce à des approches régénératives et basées sur la nature, à l’amélioration des pratiques d’irrigation et à des innovations permettant de conserver, réutiliser et reconstituer les ressources en eau dans les systèmes alimentaires. Optimiser l’eau dans le secteur technologique et les systèmes énergétiques – Technologies visant à améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau et à réduire les risques liés à l’eau dans des secteurs tels que les centres de données d’IA, la fabrication de semi-conducteurs, ainsi que des solutions qui améliorent l’efficacité de l’utilisation de l’eau dans la production d’énergie et récupèrent l’énergie des eaux usées.

Sundar Mahalingam, président de la stratégie chez HCL Group, déclare « Grâce à la collaboration de HCL avec le Forum économique mondial et UpLink, nous contribuons à la création d’un écosystème mondial pour l’innovation dans le domaine de l’eau, un acteur du changement à la fois. Nous nous concentrons sur le soutien stratégique, en permettant aux innovateurs prometteurs d’accéder à des plateformes mondiales, à la visibilité, aux investisseurs, aux décideurs politiques et aux réseaux de pairs. En seulement trois ans, 30 innovateurs soutenus par cette initiative ont levé plus de 90 millions de dollars et économisé plus de 12 milliards de litres d’eau. Notre objectif est de soutenir au moins 50 acteurs du changement de ce type, et bien d’autres encore dans les années à venir. »

John Dutton, directeur d’UpLink, Forum économique mondial, ajoute : « UpLink et l’initiative Aquapreneur Innovation de HCL Group reconnaissent que la résolution de la crise de l’eau nécessite un écosystème dynamique pour mettre en œuvre des solutions efficaces à grande échelle. En collaboration avec l’initiative Food and Water du Forum économique mondial, nous sommes fiers de lancer le Water Resilience Challenge, qui fait appel à des startups audacieuses en phase de démarrage pour répondre aux besoins les plus urgents de notre époque en matière d’eau, qu’il s’agisse de la demande croissante dans les secteurs de la technologie et de l’agritech ou de la vulnérabilité des infrastructures due au changement climatique. En soutenant les innovateurs de pointe et en encourageant la collaboration intersectorielle, nous travaillons ensemble pour renforcer la résilience hydrique dont chaque industrie a besoin pour prospérer dans un monde confronté à des pénuries d’eau. »

« Faire partie de l’initiative Aquapreneur Innovation Initiative a été une expérience transformatrice. Pour une entreprise à notre stade de développement, la crédibilité de HCL, UpLink et du Forum économique mondial nous a ouvert les portes de partenaires et d’investisseurs de haut niveau que nous n’aurions pas pu atteindre autrement, y compris HCL même. Cette récompense financière et cette reconnaissance mondiale nous ont permis d’aborder notre prochaine phase de croissance, et nous avons rejoint une puissante communauté d’innovateurs qui s’attaquent aux plus grands défis mondiaux en matière d’eau », déclare Mansi Jain, cofondatrice et directrice générale de DigitalPaani, bénéficiaire de la précédente promotion.

Une annonce officielle concernant le lancement du Water Resilience Challenge sera également faite le 26 juin lors de la réunion des directeurs du développement durable (CSO) dans le cadre de la London Climate Action Week organisée par le Forum économique mondial.

En réponse à la variabilité climatique croissante, à l’épuisement des nappes phréatiques et aux besoins industriels en eau, le Water Resilience Challenge vise à catalyser une nouvelle génération de solutions durables, évolutives et équitables. Les participants sélectionnés auront accès à des financements, à un mentorat, à une visibilité mondiale et à un puissant réseau d’experts, d’investisseurs et de partenaires.

À propos de HCL

Fondée en 1976 comme l’une des premières startups de garage informatiques indiennes, HCL Group est un pionnier de l’informatique moderne avec de nombreuses premières à son actif, notamment l’introduction de l’ordinateur à microprocesseur 8 bits en 1978 bien avant ses homologues mondiaux. Aujourd’hui, HCL Group est présent dans divers secteurs, notamment les technologies, les soins de santé et les solutions de gestion des talents, et comprend trois sociétés : HCL Infosystems, HCLTech et HCL Healthcare. L’entreprise génère des revenus annuels de plus de 13,8 milliards USD avec 220 000 employés opérant dans 60 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hcl.com

À propos d’UpLink

UpLink est une initiative du Forum économique mondial, fondée en collaboration avec Deloitte et Salesforce, qui vise à exploiter le potentiel de l’entrepreneuriat pour relever les défis les plus urgents de la planète. UpLink met en place des écosystèmes qui permettent aux entrepreneurs en phase de démarrage, animés par une mission, de développer leurs activités sur les marchés et dans les économies essentiels à un avenir neutre en carbone, respectueux de la nature et équitable. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.