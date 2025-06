RS2 colabora com a visa para fornecer solução global de processamento de pagamentos de ponta a ponta

FRANKFURT, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A RS2, fornecedora global de software de pagamentos e soluções de processamento, anunciou hoje que colaborará com a Visa, líder mundial em pagamentos digitais, para oferecer uma proposição de infraestrutura de aceitação de ponta a ponta.

A nova colaboração combinará os serviços de autorização de front-end da Visa, enquanto a robusta infraestrutura da RS2 propulsiona o processamento no back-end. Essa combinação poderosa permitirá que os bancos, empresas de tecnologia financeira e comerciantes de todo o mundo acessem uma plataforma de pagamentos segura, escalonável e simplificada.

As primeiras implementações estão em andamento na Europa e na América Latina, com interesse crescente por parte de instituições financeiras que buscam soluções modernas e ágeis para satisfazer as demandas em evolução do cenário global de pagamentos.

"Essa parceria representa um marco crucial na jornada de crescimento internacional da RS2", afirmou Radi Abd El Haj, CEO da RS2. "Ao combinar os recursos de autorização de categoria mundial da Visa com nossa tecnologia flexível de back-end, fornecemos aos clientes uma solução perfeita, criada para velocidade, desempenho e expansão global".

A nova plataforma foi construída com base na arquitetura nativa de nuvem e com abordagem API first da RS2, perfeitamente integrada com a expertise em serviços de valor agregado e rede global da Visa. Isso permite que os clientes lancem rapidamente novos recursos, operem com eficiência em várias moedas, países e canais, e mantenham-se à frente dos requerimentos regulatórios, tudo dentro de um ambiente de processamento seguro e em tempo real.

Essa colaboração reflete uma ambição compartilhada de ambas a Visa e a RS2: para simplificar as complexidades dos pagamentos, ao passo que capacitam os negócios a crescer na economia digital atual. Juntas, elas estão criando uma base moderna para que as instituições inovem, compitam e prosperem em um ecossistema financeiro em rápida mudança.

Sobre a RS2

A RS2 é líder global em soluções de tecnologia de pagamentos e serviços de processamento, que oferece uma abordagem unificada de gerenciamento de pagamentos em todos os canais para bancos, fornecedores de software integrado, facilitadores de pagamento, organizações independentes de venda, fornecedores de serviços de pagamentos e negócios de todo o mundo. A plataforma da RS2 se destaca como uma solução nativa da nuvem robusta, criada para operações de emissão e aquisição. Com sua camada de orquestração avançada que integra perfeitamente todos os aspectos das operações empresariais, os clientes ganham acesso à uma análise abrangente, ferramentas de geração de relatórios e recursos de reconciliação. Isso capacita as empresas a expandir sua presença mundial sem esforços através de integração simples, ao passo que obtêm insights valiosos sobre os processos de pagamento e comportamento do cliente, aprimoram a eficiência operacional, aumentam as taxas de conversão e impulsionam a lucratividade. www.RS2.com.

