-

Kinaxis和Tosoh Corporation携手打造人工智能驱动的供应链变革

全球领先的化工企业通过提高能见度、协作和速度来加强供应链运营

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领先企业Kinaxis®（TSX：KXS）今日宣布，全球化工行业重要企业Tosoh Corporation已选择Kinaxis解决方案来优化运营并支持业务持续增长。在以频繁中断著称的化工行业，Tosoh亟需一套具备韧性与敏捷性的解决方案，以快速应对市场变化，并在这个监管严格且快速演变的领域保持运营连续性。

作为亚洲最大的氯碱生产商之一，Tosoh为市场提供多种基础化学品与有机化学品。从供应乙烯、聚合物和聚乙烯的石化业务，到服务于全球半导体、显示器和太阳能行业的先进材料业务，即便是微小的中断也可能在整个供应链中引发负面连锁反应。

Tosoh选择Kinaxis Maestro™平台，正是看中其独特的端到端协调能力。该平台将强化销售与运营部门的协同、优化库存管理、改善供需平衡，同时有效应对行业波动。此前依赖电子表格手动操作的Tosoh，在实现全球业务可视化方面面临重大挑战。通过Maestro平台，企业将获得强大的统一系统，以智能自动化替代碎片化工作流程，实现更快速、更精准的数据驱动型决策。

“我们非常期待与Kinaxis合作，共同推动供应链运营的升级转型。”Tosoh Corporation副总裁Mitsuhiro Nishimura表示，“传统企业资源规划系统已无法满足当今化工行业对复杂性和响应速度的要求。Maestro平台将帮助我们以更强的韧性应对行业挑战，同时提升业务增长与绩效。”

“Kinaxis很高兴能与Tosoh Corporation携手拓展全球化工行业市场，助力其供应链转型并构建市场韧性。”Kinaxis日本总裁Masa Kogure表示，“Maestro平台将通过其卓越的可视化能力和响应速度，推动Tosoh全球运营效率、敏捷性与增长，使其能够在复杂的化工行业中预见并规避频繁发生的供应链中断。”

要了解更多关于Kinaxis及其供应链协调解决方案的信息，请访问Kinaxis.com

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

来源：Kinaxis Inc.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体关系
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

投资者关系
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
+1 613-907-7613

Industry:

Kinaxis Inc.

TSX:KXS
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体关系
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

投资者关系
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
+1 613-907-7613

More News From Kinaxis Inc.

Kinaxis宣布年度股东大会投票结果

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis®Inc.（“Kinaxis”或“公司”）（TSX：KXS）在今日举行的年度股东大会（“会议”）上获得股东对全部决议的批准。相关决议详情载于本公司2025年4月28日发布的管理层通告函（“通告函”）中。 1. 选举董事 股东投票通过选举提名的全部七名Kinaxis董事，其任期将延续至公司下届年度股东大会闭幕为止，或直至继任者获选或获委任。 被提名人姓名 赞成票总数 赞成票百分比 反对票总数 反对票百分比 Robert Courteau 22,065,236 95.74% 982,599 4.26% Gillian (Jill) Denham 22,357,176 97.00% 690,659 3.00% José Alberto Duarte 22,430,093 97.32% 617,742 2.68% Lynn Loewen 22,702,703 98.50% 345,163 1.50% Angel Mendez 22,338,977 96.92% 708,858...

供应链领袖将在独家数字活动中分享应对关税、贸易与中断的见解

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在全球贸易紧张局势持续影响商业决策的背景下，供应链端到端协调领域的全球领导者 Kinaxis® （TSX:KXS）将于2025年6月17日东部时间上午11点举办一场聚焦关税议题的特别数字会议，特邀科技与生命科学领域供应链领袖及经济趋势预测专家Andrew Busch共同参与。 本次会议主题为“关税、贸易与动荡：如何应对当今供应链挑战”，专为全球企业领导者设计，将就如何利用现代供应链解决方案驾驭当今动荡的贸易环境，建立弹性十足、面向未来的供应链提供深度见解。 “我们正见证全球贸易格局的剧烈重构。企业领袖既要解读关税政策背后的经济与地缘政治动因，更需具备预见未来变局的能力，”AndrewBusch.com经济学家、经济趋势预测专家Andrew Busch表示，“关税已不仅是政策工具，更成为重塑全球经济的战略力量——规则正在实时改写，动荡成为唯一常态。” Kinaxis始终致力于帮助各行业、各规模企业应对当前关税动荡。其领先的AI协调平台Maestro™通过无缝整合所有供应链功能，在面对任何中断时都能实现可视化、协同化...

SEKO Logistics选择Kinaxis以实现其端到端供应链的现代化升级

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX:KXS)今日宣布，SEKO Logistics (SEKO)已加入其不断增加的全球企业客户行列。该公司选择Kinaxis支持其下一阶段的战略增长，将借助Kinaxis Maestro™平台进一步精简运营、增强供应链响应能力，并为其庞大全球网络中的客户创造更大价值。 SEKO是全球端到端物流领域的领军企业，业务覆盖60多个国家，致力于在全球范围内提供可持续的技术解决方案。自动化是其持续成功的关键，有助于在不断增长的跨境电子商务业务中满足客户需求。 SEKO选择Kinaxis Maestro平台，是因为其在供应链规划和物流领域拥有经证实的良好记录。该平台的一大卖点是能够在单一的统一环境中连接端到端供应链功能。此外，Maestro量身定制的可配置性和可扩展性将使SEKO能够根据其独特的业务需求定制解决方案，并在各业务部门和地区高效实施增强功能。 SEKO Logistics产品管理高级副总裁Jamie Andrade表示：“随着我们专注于构建更智能、更互联的全...
Back to Newsroom