Kinaxis和Tosoh Corporation携手打造人工智能驱动的供应链变革

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领先企业Kinaxis®（TSX：KXS）今日宣布，全球化工行业重要企业Tosoh Corporation已选择Kinaxis解决方案来优化运营并支持业务持续增长。在以频繁中断著称的化工行业，Tosoh亟需一套具备韧性与敏捷性的解决方案，以快速应对市场变化，并在这个监管严格且快速演变的领域保持运营连续性。

作为亚洲最大的氯碱生产商之一，Tosoh为市场提供多种基础化学品与有机化学品。从供应乙烯、聚合物和聚乙烯的石化业务，到服务于全球半导体、显示器和太阳能行业的先进材料业务，即便是微小的中断也可能在整个供应链中引发负面连锁反应。

Tosoh选择Kinaxis Maestro™平台，正是看中其独特的端到端协调能力。该平台将强化销售与运营部门的协同、优化库存管理、改善供需平衡，同时有效应对行业波动。此前依赖电子表格手动操作的Tosoh，在实现全球业务可视化方面面临重大挑战。通过Maestro平台，企业将获得强大的统一系统，以智能自动化替代碎片化工作流程，实现更快速、更精准的数据驱动型决策。

“我们非常期待与Kinaxis合作，共同推动供应链运营的升级转型。”Tosoh Corporation副总裁Mitsuhiro Nishimura表示，“传统企业资源规划系统已无法满足当今化工行业对复杂性和响应速度的要求。Maestro平台将帮助我们以更强的韧性应对行业挑战，同时提升业务增长与绩效。”

“Kinaxis很高兴能与Tosoh Corporation携手拓展全球化工行业市场，助力其供应链转型并构建市场韧性。”Kinaxis日本总裁Masa Kogure表示，“Maestro平台将通过其卓越的可视化能力和响应速度，推动Tosoh全球运营效率、敏捷性与增长，使其能够在复杂的化工行业中预见并规避频繁发生的供应链中断。”

要了解更多关于Kinaxis及其供应链协调解决方案的信息，请访问Kinaxis.com

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

来源：Kinaxis Inc.

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