Meno spreco, più impatto: ScottsMiracle-Gro e ProAmpac e il progresso delle confezioni di insetticida

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, un leader globale nel settore delle confezioni flessibili e della scienza dei materiali, si è unita a ScottsMiracle-Gro per presentare una rivoluzionaria busta con beccuccio per Ortho Home Defense Max. La nuova confezione combina la durata dei contenitori rigidi e l'efficienza degli imballaggi flessibili, offrendo ai consumatori un'alternativa pratica e più sostenibile.

“La nuova confezione di Ortho Home Defense Max rappresenta una fase importante per la sostenibilità e la comodità per il consumatore”, ha dichiarato Keith Miller, ingegnere senior degli imballaggi presso ScottsMiracle-Gro. “Con l'introduzione della busta con beccuccio, abbiamo ridotto significativamente il nostro impatto ambientale dovuto all'imballaggio in plastica assicurando al contempo che i nostri clienti continuino a ricevere soluzioni per la disinfestazione dalle alte prestazioni di cui si fidano”.

