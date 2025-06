Moins de déchets, plus d'impact : ScottsMiracle-Gro et ProAmpac améliorent le conditionnement des insecticides

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, un chef de file mondial de l'emballage flexible et de la science des matériaux, s'est associé à ScottsMiracle-Gro pour lancer une pochette à bec révolutionnaire pour Ortho Home Defense Max. Ce nouvel emballage combine la durabilité des conteneurs rigides avec l'efficacité de l'emballage flexible, offrant aux consommateurs une alternative pratique et plus durable.

« Le nouvel emballage Ortho Home Defense Max représente une avancée majeure en matière de durabilité et de commodité pour les consommateurs », déclare Keith Miller, ingénieur principal en emballage chez ScottsMiracle-Gro. « En lançant une pochette à bec, nous avons considérablement réduit notre empreinte sur les emballages en plastique tout en veillant à ce que nos clients continuent de recevoir les solutions de lutte antiparasitaire à haute performance auxquelles ils ont confiance. »

Cette conception s’appuie sur la technologie d’impression et de laminage résistante aux produits chimiques et aux UV de ProAmpac, garantissant la durabilité et l’intégrité du produit tout en faisant progresser la durabilité. Développée en étroite collaboration avec ScottsMiracle-Gro, la pochette à bec permet aux consommateurs de recharger facilement leur système de distribution actuel plutôt que d'en acheter un nouveau. Cela favorise la facilité d'utilisation des consommateurs et réduit considérablement le plastique requis par unité. En passant d'un conteneur rigide à une pochette flexible, le nouvel emballage utilise 90% moins de plastique, allège considérablement le poids total et est mieux optimisé pour la distribution e-commerce. La pochette offre le même volume de solution antiparasitaire avec beaucoup moins d'impact sur l'environnement.

« Notre objectif était de créer une solution d’emballage qui réponde aux objectifs de durabilité sans compromettre les performances », déclare Isha Labhasetwar, responsable du développement de produits chez ProAmpac. « En passant d’un conteneur rigide à une poche flexible, cette conception innovante réduit non seulement les déchets plastiques, mais améliore également la facilité d’utilisation pour les consommateurs et s’aligne parfaitement sur la logistique du commerce électronique. »

Reconnue pour son design innovant et sa durabilité, la pochette à bec Ortho Home Defense Max établit une nouvelle norme pour les emballages respectueux de l'environnement dans le secteur des pelouses et des jardins

Pour de plus amples renseignements à propos des solutions durables de ProAmpac, veuillez contacter Marketing@ProAmpac.com ou visiter ProAmpac.com.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est un chef de file mondial de l'emballage flexible proposant une offre de produits complète. Nous fournissons des solutions d'emballage créatives, un service client de pointe et des innovations primées à un marché mondial diversifié. L'approche de ProAmpac en matière de durabilité, ProActive Sustainability, fournit des produits d'emballage flexibles innovants et durables pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Nous sommes guidés dans notre travail par cinq valeurs fondamentales qui sont à la base de notre succès : intégrité, intensité, innovation, implication et impact. ProAmpac, basé à Cincinnati, appartient à Pritzker Private Capital avec la direction et les co-investisseurs. Pour plus d'informations, visitez ProAmpac.com ou contactez Media@ProAmpac.com.

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital s’associe à des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord et occupant des positions de premier plan dans les secteurs des produits manufacturés et des services. La base de capital différenciée et de longue durée de la société permet une prise de décision efficace, une grande flexibilité dans la structure des transactions et l’horizon d’investissement, ainsi qu’un alignement avec toutes les parties prenantes. Pritzker Private Capital construit des entreprises pour le long terme et est un partenaire idéal pour les entreprises familiales et les entrepreneurs. Pritzker Private Capital est signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations unies. Pour plus d’informations, rendez-vous sur PPCPartners.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.