Agoro Carbon obtient un accord phare de 12 ans pour fournir 2,6 millions de crédits d'élimination du carbone des sols à Microsoft

TAMPA, Floride--(BUSINESS WIRE)--Agoro Carbon vient de signer un accord historique de 12 ans pour fournir 2,6 millions de crédits d'absorption de carbone à Microsoft.

Cet accord représente l'un des plus importants engagements à ce jour en matière d'absorption du carbone à partir des sols, marquant une étape majeure dans l'avancement des solutions climatiques axées sur l'agriculture. Il permet de débloquer des investissements notables pour mettre à l'échelle l'agriculture durable, reflétant la demande des entreprises pour des absorptions de carbone durables et soutenues par la science dans les sols.

Les crédits seront générés par les projets de cultures et de parcours d’Agoro Carbon aux États-Unis, développés dans le cadre de la méthodologie VM0042 de Verra pour l’amélioration de la gestion des terres agricoles. Ces projets déploient des pratiques agricoles régénératrices telles que la culture de couverture, l'amélioration du pâturage et la réduction du travail du sol pour séquestrer le carbone dans le sol tout en améliorant la résilience agricole, la biodiversité, la sécurité alimentaire et la rétention d'eau. Les agriculteurs et les éleveurs qui s'inscrivent au programme Agoro Carbon peuvent bénéficier d'une amélioration des rendements des cultures et du fourrage, d'une efficacité accrue des intrants et d'une résistance accrue aux conditions météorologiques extrêmes, tout en générant un nouveau flux de revenus. L’approche rigoureuse et axée sur la qualité d’Agoro Carbon continue de résonner auprès des entreprises à la recherche de solutions crédibles et de haute intégrité pour respecter leurs engagements en matière de climat.

Catalyser l'impact climatique significatif à la plus haute qualité

En tant qu’étape stratégique vers un avenir zéro émission nette et en tant que jalon pour les solutions climatiques fondées sur l’agriculture, cet accord fournit :

une véritable portée : s'étendant sur 12 ans et couvrant 2,6 millions de tonnes métriques d'absorptions de carbone, l'accord établit une nouvelle référence pour les transactions de carbone dans les sols.

: s'étendant sur 12 ans et couvrant 2,6 millions de tonnes métriques d'absorptions de carbone, l'accord établit une nouvelle référence pour les transactions de carbone dans les sols. un programme axé sur les agriculteurs : les crédits sont générés par des pratiques de régénération adoptées par les agriculteurs et les éleveurs à l'échelle nationale. Agoro Carbon apporte un soutien agronomique et financier aux producteurs pour la mise en œuvre de ces pratiques.

les crédits sont générés par des pratiques de régénération adoptées par les agriculteurs et les éleveurs à l'échelle nationale. Agoro Carbon apporte un soutien agronomique et financier aux producteurs pour la mise en œuvre de ces pratiques. une conception de qualité : le programme d’Agoro Carbon s’aligne sur les critères de Microsoft pour les absorptions de haute qualité, en utilisant une approche fondée sur les données combinant une modélisation avancée, un échantillonnage des sols sur le terrain et une vérification rigoureuse par un tiers pour garantir la durabilité et la transparence.

« Cet accord avec Microsoft est l’approbation la plus ferme de notre approche de la séquestration du carbone dans les sols axée sur la qualité et axée sur les agriculteurs », déclare Elliot Formal, CEO d'Agoro Carbon. « Nous travaillons avec les agriculteurs et les éleveurs, en leur offrant un soutien pratique de la part de nos agronomes afin de veiller à ce qu’ils obtiennent des résultats significatifs à long terme. De la mise en œuvre initiale au succès durable, nous nous engageons à aider les producteurs à mettre en place des opérations résilientes pour l’avenir. »

« L’approche d’Agoro Carbon en matière d’absorption du carbone à partir du sol reflète le type de rigueur scientifique et de solution à long terme que nous recherchons dans notre portefeuille d’absorption du carbone », déclare Brian Marrs, directeur principal des marchés de l'énergie, Microsoft. « Cet accord soutient nos objectifs plus larges en matière de durabilité chez Microsoft, y compris le soutien à des solutions climatiques évolutives et fondées sur l’agriculture qui produisent un impact mesurable sur la durée. »

Agoro Carbon s'engage à promouvoir les pratiques régénératrices qui sont bénéfiques à la planète, tout en offrant de véritables incitations et des partenariats à long terme aux producteurs, partenaires et entreprises.

À propos d'Agoro Carbon Alliance

Agoro Carbon s'associe aux agriculteurs et aux éleveurs pour séquestrer le carbone dans le sol et générer des crédits de carbone vérifiés. Agoro Carbon, créé par Yara International, encourage l'adoption mondiale de pratiques agricoles régénératives grâce à des solutions carbone de haute qualité et fondées sur la science et offre aux entreprises l'occasion d'investir dans une agriculture positive pour le climat. Plus d'informations sur AgoroCarbon.com.

