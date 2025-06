NuORDER by Lightspeed breidt voetafdruk uit van luxeretail met Saks Global

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--NuORDER by Lightspeed, een toonaangevend wereldwijd handelsplatform dat detailhandelaren en merken in staat stelt om in contact te komen, samen te werken en slimmere aankoopbeslissingen te nemen, heeft een uitgebreid partnerschap gesloten met Saks Global. Fifth Avenue heeft gebruik gemaakt van NuORDER om geïnformeerde beslissingen te nemen en de doeltreffendheid te verbeteren. Nu zullen NuORDER's capaciteiten worden uitgebreid naar Neiman Marcus en Bergdorf Goodman om Saks Global te helpen zijn inspanningen te bevorderen door de luxewinkelervaring opnieuw uit te vinden.

“Met de steeds evoluerende consumentenvoorkeuren voor luxewinkelen spannen we ons in om een assortiment van luxemode op te bouwen dat zowel relevant als inspirerend is voor onze klanten," zei Paolo Riva, Chief Brand Partnerships & Buying Officer, Saks Fifth Avenue en Neiman Marcus. "We zijn verheugd om samen te werken met NuORDER in onze inspanningen om tijdige aankoopbeslissingen te bevorderen in samenwerking met onze merkpartners waardoor we aan onze klanten kunnen voldoen met een opnieuw uitgevonden selectie van de laatste mode via zeer gepersonaliseerde winkelervaringen."

Yumi Shin, Chief Merchandising Officer, Bergdorf Goodman, voegde toe, “Met NuORDER’s innovatieve analytische capaciteiten blijven we onze teams voorzien met moderne hulpmiddelen om de behoeften van onze klanten te vervullen. We kijken ernaar uit om samen te werken met NuORDER om onze wereldwijd erkende curatie te versterken en de beste seizoensgebonden luxe aan te bieden."

NuORDER by Lightspeed heeft het aankoop- en merchandisingproces radicaal veranderd voor detailhandelaren die meerdere kanalen exploiteren en tegemoet komen aan verschillende markten en ondertussen nog steeds een sterke, samenhangende merkervaring leveren. Door verouderde manuele processen te vervangen met manuele processen met een digitale ervaring vermindert NuORDER de operationele kosten aanzienlijk voor detailhandelaren. Nu kunnen aankoopteams assortimenten eenvoudig plannen en beheren voor honderden merken en hun selecties afstemmen op de evoluerende smaak van de hedendaagse luxeklant. Merken en detailhandelaren kunnen in realtime samenwerken om zeer gepersonaliseerde assortimenten te cureren op basis van livegegevens en inzichten om de rentabiliteit te bevorderen en het opstellen van orders te versnellen om de juiste producten op het juiste moment voor de juiste klanten te krijgen.

“Detailhandelaren denken opnieuw na over hun groothandelsstrategieën om nauwkeuriger, rendabeler en meer merkafgestemd te worden. We zijn trots dat Saks Global NuORDER blijft zien als een cruciaal onderdeel van hun merchandisingstrategie," zei Chris Akrimi, General Manager van NuORDER by Lightspeed. "Door ons partnerschap uit te breiden met Neiman Marcus en Bergdorf Goodman, versterkt Saks Global zijn inspanning om slimmere aankopen te doen, sneller op de markt te gaan en assortimenten te leveren die voldoen aan het momentum."

Ga voor meer informatie over NuORDER by Lightspeed naar www.nuorder.com.

Over NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed is een toonaangevend B2B-handelsplatform voor de aankoop en verkoop voor groothandelaars. NuORDER biedt een volledig assortiment van handelsoplossingen die zijn ontworpen om de manier waarop merken hun producten verkopen overal ter wereld te stroomlijnen en tegelijkertijd detailhandelaren inzichten te verschaffen om betere aankoopbeslissingen te nemen. Vandaag transformeren meer dan 4000 merken en meer dan 100.000 geverifieerde detailhandelaren hun groothandelsactiviteiten met NuORDER. Lightspeed nam NuORDER over in 2021.

Door de bedrijven te steunen die de ruggengraat van de wereldeconomie vormen, helpt het one-stop handelsplatform van Lightspeed handelaars te innoveren om te vereenvoudigen, op schaal te komen en uitzonderlijke klantenervaringen te bieden. De cloudhandelsoplossing van Lightspeed transformeert online en fysieke activiteiten, multichannel-verkoop, uitbreiding naar nieuwe locaties, internationale betalingen, financiële oplossingen en verbinding met leveranciersnetwerken.

Lightspeed werd in 2005 opgericht in Montréal, Canada. Het is tweevoudig beursgenoteerd, op de New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) en op de Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD). Met teams in Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Stille Oceaan, staat het bedrijf ten dienste van retail, horeca en golfbedrijven in meer dan 100 landen.

Volg NuORDER op de sociale media: LinkedIn, Facebook, Instagram en X.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie en toekomstgerichte verklaringen bevatten binnen de zin van de toepasselijke veiligheidswetten ("toekomstgerichte verklaringen "), waaronder informatie met betrekking tot Lightspeed's productassortiment en partnerschappen. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die voorspellend van aard zijn, afhankelijk van of met verwijzing naar toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden en worden geïdentificeerd door woorden zoals "zal", "verwacht", "voorziet", "plant", "gelooft", "schat" of soortgelijke uitdrukkingen met betrekking tot zaken die geen historische feiten zijn. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van Lightspeed's management en hebben per definitie betrekking op talrijke risico's en onzekerheden, bekend en onbekend, waaronder economische factoren. Een aantal risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen werkelijke resultaten veroorzaken die wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, waaronder, onder meer, de risicofactoren die zijn vastgesteld in ons meest recente managementoverleg en analyse van de financiële toestand en bedrijfsresultaten, onder "Risicofactoren" in ons meest recente jaarlijkse informatieformulier en in onze andere deponeringen bij de Canadese regelgevende instanties voor effecten en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Deze zijn allemaal beschikbaar onder onze profielen op SEDAR+ op www.sedarplus.com en op EDGAR op www.sec.gov. Lezers worden erop gewezen om deze en andere factoren zorgvuldig te overwegen wanneer ze beslissingen nemen over Lightspeed's aandelen met ondergeschikt stemrecht en niet teveel te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn geen garantie op toekomstige prestaties en, hoewel toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn op bepaalde veronderstellingen die Lightspeed redelijk acht, kunnen werkelijke gebeurtenissen en resultaten wezenlijk verschillen van deze die expliciet of impliciet worden geformuleerd in de toekomstgerichte verklaringen van Lightspeed. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk vereist is door de toepasselijke wetgeving, verplicht Lightspeed er zich niet toe om dergelijke toekomstgerichte verklaringen openbaar bij te werken of te herzien, ongeacht als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.