Kinaxis y Tosoh Corporation formulan una transformación de la cadena de suministro impulsada por IA

Empresa química líder a nivel mundial mejorará las operaciones de la cadena de suministro con mayor visibilidad, colaboración y velocidad

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial en la orquestación integral de la cadena de suministro, anunció hoy que, para optimizar sus operaciones y apoyar el crecimiento continuo del negocio, Tosoh Corporation eligió a Kinaxis. En una industria caracterizada por frecuentes interrupciones, Tosoh necesitaba una solución resiliente y ágil que le permitiera responder con mayor rapidez a los cambios del mercado y mantener la continuidad operativa en un sector altamente regulado y en constante evolución. Tosoh, uno de los mayores fabricantes de cloro-álcali en Asia, suministra una amplia gama de productos químicos básicos y orgánicos. Desde operaciones petroquímicas que suministran etileno, polímeros y polietileno, hasta su negocio de materiales avanzados que atiende a las industrias globales de semiconductores, pantallas y energía solar, incluso pequeñas interrupciones pueden tener un impacto negativo en la cadena de suministro. Tosoh seleccionó la plataforma Kinaxis Maestro™ por su capacidad única para proporcionar una orquestación integral que fortalecerá la coordinación entre ventas y operaciones, optimizará el inventario y mejorará el equilibrio entre la oferta y la demanda, además de hacer frente a la volatilidad del sector. Históricamente dependiente de procesos manuales basados ​​en hojas de cálculo, Tosoh enfrentaba importantes desafíos para lograr visibilidad en sus operaciones globales. Con Maestro, ahora cuentan con una plataforma potente y unificada que reemplaza los flujos de trabajo fragmentados con automatización inteligente, lo que permite tomar decisiones más rápidas, sofisticadas y basadas en datos. “Estamos entusiasmados de trabajar con Kinaxis para mejorar y transformar nuestras operaciones de la cadena de suministro”, comentó Mitsuhiro Nishimura, vicepresidente de Tosoh Corporation. “Los sistemas tradicionales de planificación de recursos empresariales (ERP) simplemente no pueden seguir el ritmo de la complejidad y la velocidad que requiere la industria química actual, y Maestro nos permitirá afrontar los desafíos del sector con mayor resiliencia, a la vez que impulsamos el crecimiento y el rendimiento del negocio”. “Kinaxis tiene el agrado de expandir su presencia en el sector químico global con Tosoh Corporation, a medida que transforman las operaciones de su cadena de suministro y desarrollan resiliencia en el mercado”, comentó Masa Kogure, presidente en Japón de Kinaxis. “Maestro impulsará la eficiencia, la agilidad y el crecimiento en sus operaciones globales, con la visibilidad y la velocidad necesarias para planificar y evitar las interrupciones frecuentes en la compleja industria química”. Para obtener más información sobre Kinaxis y sus soluciones de orquestación de la cadena de suministro, visite Kinaxis.com Acerca de Kinaxis Kinaxis es líder mundial en orquestación de cadenas de suministro modernas, impulsando complejas cadenas de suministro globales y apoyando a las personas que las gestionan, al servicio de la humanidad. Nuestra potente plataforma de orquestación de la cadena de suministro basada en IA, Maestro™, combina tecnologías y técnicas patentadas que proporcionan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega en la última milla. Marcas de renombre mundial confían en nosotros para que les proporcionemos la agilidad y previsibilidad necesarias para navegar por la volatilidad y los trastornos actuales. Para más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn. Fuente: Kinaxis Inc. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

