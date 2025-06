Mirion Technologies et Westinghouse entrent en partenariat pour stimuler l'innovation numérique dans les systèmes d'instrumentation nucléaire

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mirion Technologies (NYSE : MIR), l'un des principaux fournisseurs de solutions avancées de radioprotection, et Westinghouse Electric Company LLC, l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'instrumentation et de contrôle des centrales nucléaires, viennent d'annoncer un partenariat stratégique visant à fournir des systèmes numériques d'instrumentation nucléaire (NIS) hors cœur basés sur la gamme de produits Mirion proTK à haute performance. Cette collaboration vise à alléger les charges de l'opérateur et de la maintenance, à améliorer les performances et à assurer un succès d'exploitation durable. Cette solution de mise à niveau NIS numérique est offerte exclusivement par Westinghouse pour les PWR conçus par Westinghouse et Combustion Engineering dans le monde entier.

Cette initiative s’appuie sur la gamme de produits proTK de Mirion pour moderniser les tiroirs analogiques existants de surveillance du flux de neutrons, conçus à l’origine dans les années 1960, en un système numérique de pointe. La gamme de produits Mirion proTK représente une solution avancée et éprouvée de mesure hors cœur du flux de neutrons pour remplacer les équipements obsolètes qui peuvent être coûteux et exigeants en main-d'œuvre. De plus, la collaboration entre Westinghouse et Mirion permet de remplacer les systèmes existants, minimisant ainsi les perturbations des opérations et de la formation. Avec plus de 400 tiroirs mis en œuvre dans le monde, reflétant plus de 4 000 années d’exploitation, la gamme de produits proTK de Mirion a fait ses preuves en matière de fiabilité et de performance dans des installations nucléaires de toute taille et complexité.

« Chez Mirion, nous sommes déterminés à faire progresser l’industrie nucléaire grâce à des technologies et à une expertise éprouvées en matière de radioprotection, et ce partenariat avec Westinghouse souligne l’importance de l’innovation numérique », déclare Loic Eloy, président de Mirion Technologies Group. « L’intégration de notre technologie proTK dans la flotte conçue par Westinghouse apportera une fiabilité et une précision inégalées. Nous sommes ravis de soutenir le succès à long terme de l’empreinte nucléaire de Westinghouse grâce à cette initiative. »

Pour plus d'informations sur Westinghouse et cette offre de mise à niveau NIS numérique, veuillez visiter westinghousenuclear.com.

Pour en savoir plus sur la gamme de produits proTK de Mirion, rendez-vous sur mirion.com.

À propos de Mirion

Mirion (NYSE : MIR) est un chef de file mondial de la radioprotection, de la science et de la médecine, qui permet des innovations offrant une protection vitale tout en exploitant le potentiel de transformation des rayonnements ionisants sur une diversité de marchés finaux. Axé sur le nucléaire et la sûreté, le groupe Mirion Technologies s'engage à alimenter les progrès de l'énergie nucléaire grâce à des technologies et une expertise reconnue en matière de radioprotection. Dédié à améliorer les résultats pour les patients, le groupe Mirion Medical se concentre sur l'amélioration de la qualité des soins contre le cancer grâce à sa large gamme de solutions qui améliorent la prestation et assurent la sécurité dans l'ensemble du paysage médical. Basée à Atlanta, en Géorgie (États-Unis), Mirion emploie 2 800 personnes et exerce ses activités dans 12 pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.mirion.com/.

