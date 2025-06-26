HCL Group携手UpLink发布第四届全球Aquapreneur创新挑战，以增强水资源韧性

印度德里和中国天津--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球大型企业集团HCL Group携手世界经济论坛的初期创新平台UpLink，宣布启动Aquapreneur创新计划的第四次挑战——水资源韧性挑战（Water Resilience Challenge）。该消息发布于在中国天津举行的新领军者年会，申请截止日期为2025年8月4日，获奖名单将于2026年1月公布。前10名获胜者将分享总计175万瑞士法郎的奖金。如需了解详细信息和参与资格相关事宜，请访问：https://wef.ch/4kTNwHD。

重要日期 2025年6月25日至8月4日 开放提交 2025年8月 审核和评选 2026年1月 获奖者名单公布 Expand

Aquapreneur创新计划是一项为期5年、投入总额1500万瑞士法郎的合作项目，由UpLink、HCL Group与世界经济论坛食品和水资源团队共同发起，旨在打造首个专注于淡水资源的创新生态系统。该创新挑战旨在赋能全球变革者，推动其开创性技术、策略及方法的研发，以实现水资源的保护、管理与可持续利用。

水资源韧性挑战旨在寻求可扩展的开创性解决方案，以增强水系统在应对气候变化、污染和日益增长的需求等愈发沉重压力下的韧性。参与者可针对以下三大关键领域提交方案：

强化基础设施韧性 – 旨在加强城乡水系统（包括排水系统），增强其抵御酷热、干旱、洪水和强降雨等极端天气的能力，弥补基础设施的缺口和不足，并能够满足日益增长的需求的解决方案。 重构农业食品用水 – 旨在通过再生和基于自然的方法、经过改良的灌溉操作以及在整个食品系统中节约、再利用和补充水资源的创新，转变农业地表水和地下水利用方式的解决方案。 优化科技领域和能源系统用水 – 适用于人工智能数据中心、半导体制造等行业，用于提升水资源利用效率并降低水相关风险的技术，以及能够提升能源发电过程中的水资源利用效率并从废水中回收能源的解决方案。

HCL Group策略总监Sundar Mahalingam表示：“HCL通过与世界经济论坛及UpLink合作，致力于构建一个全球水创新生态系统——以每一位变革者为起点。我们专注于策略支援，帮助有潜力的创新者进入全球平台、提升知名度、吸引投资者、影响政策制定者并建立同行网络。仅在三年内，就有30位创新者通过该计划筹集超过9000万美元，并节约了超过120亿升水资源。我们的目标是赋能至少50位这样的变革者，并在未来几年逐年增加。”

世界经济论坛UpLink主管John Dutton补充道：“ UpLink与HCL Group的Aquapreneur创新计划意识到，解决水危机需要一个动态的生态系统来推广有效的解决方案。我们自豪于能够与世界经济论坛的食品和水资源计划合作，推出“水资源韧性挑战”，呼吁那些大胆创新的初创企业，解决当今最紧迫的水资源问题，包括科技和农业科技领域不断增长的需求，以及气候变化引发的基础设施脆弱性等。通过支持突破性创新者并促进跨行业合作，我们正携手构建各行业在水资源紧张的世界中蓬勃发展所需的水资源韧性。”

“加入Aquapreneur创新计划对我们而言具有变革性意义。对于处于我们目前发展阶段的公司而言，HCL、UpLink和世界经济论坛的支持为我们打开了通往高端合作伙伴和投资者的通道，这些资源是我们通过其他途径无法触及的，其中包括HCL本身。奖金和全球认可为我们下一阶段的增长奠定了基础，我们也加入了一个致力于解决全球最大水资源挑战的强大创新者社区。”DigitalPaani联合创始人兼首席执行官Mansi Jain表示，该机构是上一届的受助方。

关于水资源韧性挑战启动的官方公告也将于6月26日在世界经济论坛主办的伦敦气候行动周期间举行的首席可持续发展官（CSO）会议上发布。

为应对日益加剧的气候变化、地下水枯竭以及耗水量巨大的工业需求，水资源韧性挑战致力于催化新一代可持续、可扩展且公平的解决方案。入选的参与者将获得资金支持、导师指导、全球曝光机会以及由专家、投资者和合作伙伴组成的强大网络。

HCL简介

HCL Group成立于1976年，是印度最早的IT车库初创企业之一，也是现代计算的先驱，拥有许多值得称赞的首创，包括于1978年远远领先于全球同行推出基于8位微处理器的计算机。如今，HCL Group的业务遍及技术、医疗保健和人才管理解决方案等多个领域，由三家公司组成：HCL Infosystems、HCL Technologies和HCL Healthcare。该公司年收入超过138亿美元，在60个国家拥有220,000名员工。如需了解更多信息，请访问： www.hcl.com。

UpLink简介

UpLink是世界经济论坛发起的一项倡议，与德勤和Salesforce作推出，旨在释放创业精神的力量，应对全球最紧迫的挑战。UpLink构建生态系统，助力以使命为导向的初创企业家扩大业务规模，以服务于实现净零排放、自然友好和公平未来所必需的市场和经济体。 点击 了解更多信息。

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