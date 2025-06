Agoro Carbon sluit een vlaggenschipovereenkomst van 12 jaar voor levering van 2,6 miljoen kredieten voor bodemkoolstofverwijdering aan Microsoft

TAMPA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Agoro Carbon heeft een historische overeenkomst voor 12 jaar getekend voor de levering van 2,6 miljoen koolstofverwijderingskredieten aan Microsoft.

Deze overeenkomst vertegenwoordigt een van de grootste toezeggingen tot nu toe op het gebied van bodemkoolstofverwijdering en markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van landbouwgedreven klimaatoplossingen.

