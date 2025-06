Minder afval, meer impact: ScottsMiracle-Gro en ProAmpac bevorderen verpakking voor insecticiden

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, een wereldleider in flexibele verpakkingen en materiaalkunde, is een samenwerking aangegaan met ScottsMiracle-Gro om een baanbrekende tuitzak voor Ortho Home Defense Max te introduceren. Deze nieuwe verpakking combineert de duurzaamheid van harde verpakkingen met de efficiëntie van flexibele verpakkingen en biedt consumenten een handig en duurzamer alternatief.

"De nieuwe Ortho Home Defense Max-verpakking is een grote stap voorwaarts in duurzaamheid en gemak voor de consument," aldus Keith Miller, Senior Packaging Engineer bij ScottsMiracle-Gro. "Door de introductie van een tuitzak hebben we onze plastic verpakkingsvoetafdruk aanzienlijk verkleind en zorgen we ervoor dat onze klanten de hoogwaardige ongediertebestrijdingsoplossingen blijven ontvangen waarop ze vertrouwen."

