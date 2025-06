Kinaxis 與 Tosoh Corporation 攜手推動 AI 驅動的供應鏈轉型

全球領先化工企業透過提升可視性、協作效率及反應速度,優化供應鏈營運

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kinaxis®,全球端到端供應鏈協調領導者(多倫多證券交易所代號:KXS)今日宣佈,全球化工業主要企業 Tosoh Corporation 已選擇 Kinaxis 解決方案,來簡化營運並支持業務持續增長。在這個以供應鏈頻繁中斷著稱的行業中,Tosoh 需要一個具韌性且靈活的解決方案,使公司能夠更快回應市場變化,並在高度監管和快速演變的環境中維持營運連續性。 作為亞洲最大的氯鹼製造商之一,Tosoh 供應各種基礎和有機化學品。從提供乙烯、聚合物及聚乙烯的石化業務,到服務全球半導體、顯示器和太陽能行業的先進材料業務;即使是輕微的中斷,也可能對整個供應鏈產生負面連鎖效應。 Tosoh 選擇採用 Kinaxis Maestro™ 平台,正是看重其獨特的端到端協調能力,將加強銷售與營運的協調、優化庫存,改善供需平衡,同時有效應對行業波動。Tosoh 過往依賴基於試算表的手動流程, 難以全面掌握其全球營運狀況,而 Maestro 則提供了強大的一體化平台,以智能自動化取代分散流程,實現更快速、更高效的數據驅動決策。 「我們很高興能與 Kinaxis 合作,提升和轉型我們的供應鏈營運,」Tosoh Corporation 副總裁 Mitsuhiro Nishimura 表示。「傳統的企業資源規劃系統根本無法跟上當今化工業所需的複雜性和速度,而 Maestro 將讓我們以更大的韌性應對行業挑戰,同時推動業務表現與增長。」 「Kinaxis 很榮幸能與 Tosoh Corporation 合作,擴展我們在全球化工領域的影響力,協助他們轉型供應鏈運作並建立市場韌性。」Kinaxis日本區總裁 Masa Kogure 表示。「Maestro 將透過提升可視性與反應速度,在其全球營運中推動效率、靈活性與增長,以規劃和避免在複雜化工行業中常見的供應鏈中斷挑戰。」 如欲了解更多有關 Kinaxis 及其供應鏈協調解決方案,請瀏覽:Kinaxis.com 關於Kinaxis Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者,為複雜的全球供應鏈提供技術,並支援供應鏈管理人員,進而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法,為整個供應鏈賦予全面的透明度和靈活性,涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴,可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲取得更多新聞和資訊,請造訪 kinaxis.com ,或是在 LinkedIn 上追蹤我們的動向。 來源:Kinaxis Inc. 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

