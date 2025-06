SEP soutient un investissement important alors que le marché de l'orchestration des processus connaît une forte croissance

GLASGOW, Écosse--(BUSINESS WIRE)--Enate, une société de logiciels basée au Royaume-Uni, qui fournit une solution d’orchestration de processus et d’IA de premier plan utilisée par des fournisseurs de services mondiaux, notamment IHG, TMF et EY, a obtenu un investissement notable de Scottish Equity Partners (SEP). SEP est une société de capital de croissance européenne de premier plan, spécialisée dans les logiciels d'entreprise et les entreprises technologiques.

Grâce à cet investissement, Enate doublera ses efforts en matière de R&D pour l'IA et l'orchestration, tout en continuant de renforcer les opérations de ses clients en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. La demande du marché pour les logiciels d'orchestration de processus continue de croître rapidement, Enate ayant enregistré une croissance annualisée de 30% au cours des trois dernières années. Selon les analystes, le marché global de l’orchestration des processus devrait atteindre 22 milliards de dollars d’ici à 2030.

La solution d’Enate permet aux grands fournisseurs de services de gérer des opérations complexes et mondiales avec plus de cohérence et de contrôle. Elle connecte les personnes, les systèmes et les processus via une plateforme simple, donnant aux chefs d'entreprise la visibilité et les données nécessaires pour optimiser améliorer l'efficacité et fournir des services mondiaux à grande échelle.

James Hall, CEO d'Enate et ancien fondateur de GenFour, déclare : « Nous avons atteint un point de basculement. L’orchestration de processus n’est plus une idée de niche, c’est un fondement essentiel de la transformation numérique et du déploiement de l’IA. Enate est un pionnier établi de ce mouvement. Le soutien de SEP est une énorme validation. Il s’agit d’investisseurs expérimentés en fonds propres de croissance qui ont fait leurs preuves dans le domaine des logiciels d’entreprise. Il s’agit de passer à l’échelle avec le bon partenaire, de renforcer nos capacités en matière de produits et d’IA et d’amener Enate vers encore plus de fournisseurs de services à l’échelle mondiale ».

Tim Ankers, directeur de SEP, déclare : « Nous avons suivi de près les progrès d’Enate au fil des ans et nous avons été impressionnés par la valeur qu’ils apportent aux clients. Nous sommes ravis de nous associer à présent à James, Kit et à l’équipe et de fournir des investissements importants pour soutenir le développement de produits et l’expansion mondiale. Enate s’inscrit dans notre stratégie de soutien aux sociétés de logiciels d’entreprise à forte croissance qui résolvent de véritables défis opérationnels ».

Daniel Muranda, Principal chez SEP, ajoute : « Les prestataires de services disposent d’un potentiel important pour améliorer l’expérience client et les performances opérationnelles grâce aux technologies d’orchestration et d’automatisation. L’offre d’Enate permet déjà à certaines des organisations les plus complexes au monde de le faire. Il est essentiel qu’elle permette l’adoption sûre et évolutive de l’IA générative et agentique, tout en répondant aux besoins opérationnels et réglementaires ».

« Trop d’entreprises tentent encore de fournir des services mondiaux avec des feuilles de calcul et des boîtes de réception partagées », déclare Kit Cox, fondateur et CTO. « Cet investissement marque un nouveau chapitre pour Enate, qui évolue pour répondre à la demande mondiale d’orchestration et d’IA dans la fourniture de services. Enate a été construit pour faire face à la réalité de la gestion des services modernes, qui sont souvent complexes et chaotiques, mais nous changeons tout cela de l’intérieur. »

L’investisseur existant, Mercia Ventures, continue de soutenir le parcours de croissance de l’entreprise. Le soutien précoce de Mercia et les investissements en cours ont aidé Enate à bâtir des fondations solides, à accélérer l’innovation des produits et à se développer à l’échelle internationale. Marina Fuentes, investisseuse chez Mercia Ventures, ajoute : « Nous sommes très heureux de voir cette confiance confirmée par le soutien important de SEP, qui marque une autre étape importante dans le processus d’expansion d’Enate ».

À propos d'Enate

La solution d’orchestration et d’IA d’Enate est spécialement conçue pour les fournisseurs de services. Il connecte les personnes, les systèmes et les équipes dans une plateforme unique pour la gestion du travail, permettant aux équipes opérationnelles d'exécuter de meilleurs services de manière cohérente et à temps. Les clients incluent IHG, TMF et EY. En savoir plus sur enate.io.

À propos de Scottish Equity Partners

Scottish Equity Partners (« SEP ») est l’une des principales sociétés européennes de fonds propres de croissance, aidant les fondateurs et les équipes de direction des sociétés de logiciels et de technologies d’entreprise à réaliser leurs ambitions mondiales. En fournissant des investissements, en plus de l'expertise et de l'accès à son important réseau, SEP travaille en étroite collaboration avec les entreprises dans lesquelles elle investit pour maximiser la croissance et la valeur de leurs activités. SEP est signataire de l’UNPRI, premier promoteur mondial de l’investissement responsable. Pour plus d'informations, visitez sep.co.uk.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.