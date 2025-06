Mirion Technologies e Westinghouse stringono una partnership per dare impulso all’innovazione digitale nei sistemi di strumentazione nucleare

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mirion Technologies (NYSE: MIR), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni avanzate per la protezione contro la radiazione e Westinghouse Electric Company LLC, uno dei principali produttori di sistemi di controllo e strumentazione per centrali nucleati, hanno annunciato la sigla di una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di sistemi di strumentazione nucleare (NIS) digitali esterni al nocciolo aggiornati sulla base della linea di prodotti altamente performanti Mirion proTK. Questa collaborazione mira ad alleviare le difficoltà di manutenzione e per l’operatore, migliorare le prestazioni e assicurare il successo sostenuto delle operazioni. Questa soluzione di aggiornamento di NIS digitali viene offerta esclusivamente tramite Westinghouse in tutto il mondo per reattori nucleari ad acqua pressurizzata (PWR) progettati sia da Westinghouse che da Combustion Engineering.

Questa iniziativa sfrutta la linea di prodotti Mirion proTK per aggiornare gli attuali moduli analogici di monitoraggio del flusso di neutroni, progettati originariamente negli anni ’60, a un sistema digitale all’avanguardia. La linea di prodotti Mirion proTK rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per la misurazione del flusso di neutroni esternamente al nocciolo che permetterà di sostituire apparecchiature obsolete la cui manutenzione può essere costosa e complessa in termini di manodopera. Inoltre la collaborazione tra Westinghouse e Mirion consente l’uso di prodotti sostitutivi per sistemi legacy, riducendo al minimo le interruzioni delle operazioni e delle attività di formazione. Grazie a oltre 400 moduli installati in tutto il mondo, che rispecchiano più di 4.000 anni di funzionamento, la linea di prodotti Mirion proTK vanta una storia comprovata di risultati positivi in termini di affidabilità e prestazioni nelle centrali nucleari indipendentemente dalle loro dimensioni e complessità.

“Noi di Mirion ci impegniamo per fare progredire il settore dell’energia nucleare sviluppando know-how e tecnologie comprovati per la protezione contro la radiazione, e la partnership stretta con Westinghouse sottolinea l’importanza dell’innovazione digitale”, commenta Loic Eloy, Presidente del gruppo Mirion Technologies. “L’integrazione della nostra tecnologia proTK nel parco reattori progettati da Westinghouse comporterà affidabilità e precisione ineguagliate. Guardiamo con fiducia all’opportunità di sostenere il successo a lungo termine dell’attività Westinghouse in questo settore tramite questa iniziativa”.

Informazioni su Mirion

Mirion (NYSE: MIR) è una delle principali realtà internazionali nei settori della medicina, della scienza e delle misure di protezione contro la radiazione, attuando innovazioni che offrono protezione vitale mentre sfruttano il potenziale trasformativo della radiazione ionizzante in una varietà di mercati finali. Con un focus sui vantaggi dell’energia nucleare e sulla sicurezza, il gruppo Mirion Technologies si impegna a realizzare progressi nell’utilizzo dell’energia nucleare tramite know-how e tecnologie comprovati per la protezione contro la radiazione. Dedicato a consentire esiti migliori per i pazienti, il gruppo Mirion Medical si impegna per migliorare la qualità delle terapie contro il cancro tramite una vasta gamma di soluzioni che migliorano i trattamenti e garantiscono la sicurezza nel settore medico. Con sede ad Atlanta, in Georgia negli Stati Uniti, Mirion impiega circa 2.800 persone e opera in 12 paesi. Per saperne di più visitare https://www.mirion.com/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.