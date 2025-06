NuORDER de Lightspeed étend sa présence dans le commerce de détail de luxe avec Saks Global

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--NuORDER de Lightspeed, une plateforme de commerce international de premier plan qui permet aux détaillants et aux marques de se connecter, de collaborer et de prendre des décisions d'achat plus intelligentes, a établi un partenariat élargi avec Saks Global. Saks Fifth Avenue a profité de NuORDER pour prendre des décisions d'achat éclairées et améliorer son efficacité. Désormais, les capacités de NuORDER seront étendues à Neiman Marcus et Bergdorf Goodman afin d'aider Saks Global à poursuivre ses efforts pour réinventer l'expérience du shopping de luxe.

« Avec l'évolution continue des préférences d'achat des consommateurs de luxe, nous nous engageons à construire un assortiment de mode de luxe qui soit à la fois pertinent et inspirant pour nos clients », a déclaré Paolo Riva, Chief Brand Partnerships & Buying Officer, Saks Fifth Avenue et Neiman Marcus. « Nous sommes heureux de nous associer à NuORDER dans le cadre de nos efforts visant à favoriser des décisions d'achat opportunes en collaboration avec nos marques partenaires, ce qui nous permet d'offrir à nos clients une sélection raffinée de la dernière mode grâce à des expériences d'achat hautement personnalisées. »

Yumi Shin, Chief Merchandising Officer, Bergdorf Goodman, a ajouté : « Grâce aux capacités analytiques innovantes de NuORDER, nous continuons à équiper nos équipes d'outils modernes pour nous assurer que les besoins de nos clients sont satisfaits. Nous sommes impatients de travailler avec NuORDER afin d'amplifier nos collections mondialement reconnues et d'offrir le meilleur du luxe, saison après saison. »

NuORDER de Lightspeed a révolutionné le processus d’achat et de marchandisage pour les détaillants qui opèrent sur plusieurs canaux et s’adressent à différents marchés, tout en maintenant une expérience de marque forte et cohérente. En remplaçant les processus manuels désuets par une interface numérique, NuORDER permet aux détaillants de réduire considérablement leurs coûts opérationnels. Désormais, les équipes d’achat peuvent facilement planifier et gérer leurs assortiments parmi des centaines de marques, en alignant leurs sélections sur les goûts changeants des consommateurs de produits de luxe d’aujourd’hui. Les marques et les détaillants peuvent collaborer en temps réel pour créer des assortiments hyper personnalisés basés sur des données et des insights en direct, afin d’accroître la rentabilité et d’accélérer la prise de commandes – pour que les bons produits soient proposés aux bons clients, au bon moment.

« Les détaillants repensent leurs stratégies de vente en gros afin qu’elles soient plus précises, plus rentables et mieux alignées avec leur image de marque. Nous sommes fiers que Saks Global continue de considérer NuORDER comme un élément clé de sa stratégie de marchandisage », a déclaré Chris Akrimi, directeur général de NuORDER de Lightspeed. « En élargissant notre partenariat pour inclure Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, Saks Global renforce son engagement envers des pratiques d’achat plus intelligentes, des délais de mise en marché plus courts et des assortiments qui répondent parfaitement aux attentes du moment. »

Pour plus d'informations sur NuORDER de Lightspeed, veuillez consulter www.nuorder.com.

À propos de NuORDER de Lightspeed

NuORDER de Lightspeed est une plateforme de commerce B2B de premier plan qui assure les achats et les ventes en gros. NuORDER propose une gamme complète de solutions commerciales conçues pour simplifier la manière dont les marques vendent leurs produits à travers le monde, tout en fournissant aux détaillants les informations nécessaires pour prendre de meilleures décisions d'achat. Aujourd'hui, plus de 4 000 marques et plus de 100 000 détaillants utilisent NuORDER pour modifier leurs opérations de vente en gros. Lightspeed a acquis NuORDER en 2021.

En soutenant les entreprises qui sont l'épine dorsale de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover pour simplifier, développer et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution de commerce en ligne de Lightspeed transforme et unifie les opérations en ligne et physiques, les ventes multicanales, l'expansion vers de nouveaux sites, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Grâce à ses équipes réparties en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, l'entreprise propose ses services aux entreprises des secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et du golf dans plus de 100 pays.

