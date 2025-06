Kinaxis en Tosoh Corporation formuleren een AI-gestuurde supply chain-transformatie

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), een wereldleider in end-to-end orkestratie van de toeleveringsketen, heeft vandaag aangekondigd dat Tosoh Corporation, een belangrijke speler in de wereldwijde chemische industrie, voor Kinaxis heeft gekozen om de activiteiten te stroomlijnen en de aanhoudende bedrijfsgroei te ondersteunen. In een sector die bekend staat om frequente verstoringen, had Tosoh behoefte aan een veerkrachtige, wendbare oplossing waarmee het bedrijf sneller kon reageren op marktveranderingen en de operationele continuïteit kon behouden in een sterk gereguleerde en snel evoluerende sector.

Als een van de grootste chlooralkaliproducenten in Azië levert Tosoh een scala aan basis- en organische chemicaliën.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.