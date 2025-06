HCL Group e UpLink lanciano la quarta edizione della Global Aquapreneur Innovation Challenge per dare impulso alla resilienza idrica

DELHI, India e TIANJIN, Cina--(BUSINESS WIRE)--La multinazionale HCL Group e UpLink, un'iniziativa del Forum economico mondiale per le innovazioni nelle prime fasi di sviluppo, hanno annunciato la quarta edizione della Aquapreneur Innovation Initiative, la Water Resilience Challenge. L'annuncio è stato dato in occasione dell'Annual Meeting of the New Champions tenutosi a Tianjin, in Cina. Le candidature sono aperte fino al 4 agosto 2025 e i vincitori verranno annunciati nel gennaio 2026. I primi 10 vincitori riceveranno un premio di natura economica per un totale di 1,75 milioni di CHF suddivisi tra gli innovatori premiati. Per informazioni dettagliate e per consultare i criteri di idoneità, visitare il sito: https://wef.ch/4kTNwHD

Date importanti Dal 25 giugno al 4 agosto 2025 Presentazione delle proposte Agosto 2025 Processo di revisione e selezione Gennaio 2026 Annuncio dei vincitori Expand

L'Aquapreneur Innovation Initiative è una collaborazione quinquennale da 15 milioni di CHF tra UpLink, HCL Group e il team Food and Water del Forum economico mondiale, volta alla creazione di un ecosistema di innovazione per l'acqua dolce unico nel suo genere.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.