NuORDER by Lightspeed amplía su presencia en el sector de la venta al por menor de lujo con Saks Global

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--NuORDER by Lightspeed, una plataforma de comercio internacional líder que permite a minoristas y marcas conectarse, colaborar y tomar decisiones de compra más inteligentes, ha establecido una asociación ampliada con Saks Global. Saks Fifth Avenue ha aprovechado NuORDER para tomar decisiones de compra informadas y mejorar la eficiencia. Ahora, las prestaciones de NuORDER se ampliarán a Neiman Marcus y Bergdorf Goodman para ayudar a Saks Global en su labor de reinventar la experiencia de compra de lujo.

«Con la continua evolución de las preferencias de compra de los consumidores de lujo, nos comprometemos a crear un catálogo de moda de lujo que sea actual e inspirador para nuestros clientes», dijo Paolo Riva, director de Asociaciones de marca y Compras de Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus. «Nos complace asociarnos con NuORDER en nuestros esfuerzos por promover decisiones de compra acertadas en colaboración con nuestros socios de marca, lo que nos permite satisfacer a nuestros clientes con una selección refinada de la última moda a través de experiencias de compra altamente personalizadas».

Yumi Shin, directora de Comercialización de Bergdorf Goodman, añadió «Con las innovadoras funciones de análisis de NuORDER, seguimos dotando a nuestros equipos de herramientas modernas para garantizar que se satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Estamos deseando trabajar con NuORDER para ampliar nuestra mundialmente reconocida selección y ofrecer lo mejor del lujo, temporada tras temporada».

NuORDER de Lightspeed ha revolucionado el proceso de compra y comercialización de los minoristas que operan en varios canales y abastecen a diferentes mercados sin dejar de ofrecer una experiencia de marca potente y cohesionada. Al sustituir los anticuados procesos manuales por una interfaz digital, NuORDER reduce significativamente los costes operativos de los minoristas. Ahora, los equipos de compras pueden planificar y administrar fácilmente inventarios de cientos de marcas y adaptar sus selecciones a los gustos en constante evolución del consumidor de lujo actual. Las marcas y los minoristas pueden colaborar en tiempo real para crear colecciones hiperpersonalizadas basadas en datos e información en tiempo real para aumentar la rentabilidad y agilizar la realización de pedidos para poner los productos correctos a disposición de los clientes adecuados en el momento oportuno.

«Los minoristas se están replanteando sus estrategias de venta al por mayor para ser más precisos, rentables y acordes con la marca. Nos complace que Saks Global siga considerando a NuORDER como una parte clave de su estrategia de comercialización», dijo Chris Akrimi, director general de NuORDER by Lightspeed. «Al ampliar nuestra asociación para incluir a Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, Saks Global reafirma su compromiso con una compra más inteligente, plazos de comercialización más rápidos y la entrega de selecciones a la altura del momento».

Para obtener más información sobre NuORDER de Lightspeed, visite www.nuorder.com.

Acerca de NuORDER de Lightspeed

NuORDER de Lightspeed es una plataforma líder de comercio B2B que facilita la compra y venta al por mayor. NuORDER ofrece un conjunto completo de soluciones de comercio diseñadas para agilizar la forma en que las marcas venden sus productos en todo el mundo, al tiempo que proporciona a los minoristas la información que necesitan para tomar mejores decisiones de compra. En la actualidad, más de 4000 marcas y más de 100 000 minoristas verificados utilizan NuORDER para transformar sus operaciones al por mayor. Lightspeed adquirió NuORDER en 2021.

La plataforma de comercio integral de Lightspeed, que respalda a las empresas clave de la economía mundial, permite a los comerciantes innovar para simplificar, escalar y ofrecer una experiencia excepcional al cliente. La solución de comercio en la nube de Lightspeed transforma y unifica las operaciones físicas y en línea, las ventas multicanal, la expansión a nuevas ubicaciones, los pagos internacionales, las soluciones financieras y la conexión con las redes de proveedores.

Fundada en Montreal (Canadá) en 2005, Lightspeed cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: LSPD) y en la Bolsa de Toronto (TSX: LSPD). Cuenta con equipos en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, la empresa presta servicios a empresas minoristas, hoteleras y de golf en más de 100 países.

