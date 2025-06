Mirion Technologies en Westinghouse werken samen om digitale innovatie in nucleaire instrumentatiesystemen te stimuleren

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mirion Technologies (NYSE: MIR), een toonaangevende leverancier van geavanceerde oplossingen voor stralingsveiligheid, en Westinghouse Electric Company LLC, een vooraanstaande leverancier van instrumentatie- en besturingssystemen voor kerncentrales, hebben een strategische samenwerking aangekondigd om digitale Ex-core nucleaire instrumentatiesystemen (NIS) te leveren op basis van de hoogwaardige Mirion proTK-productlijn. Deze samenwerking is gericht op het verlichten van de lasten voor exploitanten en onderhoudsmonteurs, het verbeteren van de prestaties en het garanderen van een duurzaam operationeel succes. Deze digitale NIS-upgradeoplossing wordt exclusief via Westinghouse aangeboden voor zowel door Westinghouse als Combustion Engineering ontworpen drukwaterreactoren wereldwijd.

Dit initiatief maakt gebruik van de proTK-productlijn van Mirion om bestaande analoge neutronenfluxmeetkasten, die oorspronkelijk in de jaren 60 werden ontworpen, te upgraden naar een state-of-the-art digitaal systeem. De Mirion proTK-productlijn vertegenwoordigt een geavanceerde en betrouwbare oplossing voor het meten van de Ex-core neutronenflux ter vervanging van verouderde apparatuur, waarvan het onderhoud kostbaar en arbeidsintensief kan zijn. Bovendien biedt de samenwerking tussen Westinghouse en Mirion een directe vervanging voor oudere systemen, waardoor verstoringen in de activiteiten en training tot een minimum worden beperkt. Met meer dan 400 wereldwijd geïmplementeerde kasten, goed voor meer dan 4000 bedrijfsjaren, heeft de proTK-productlijn van Mirion een bewezen staat van dienst op het gebied van betrouwbaarheid en prestaties in nucleaire installaties van elke omvang en complexiteit.

"Bij Mirion zetten we ons in voor de vooruitgang van de nucleaire industrie door middel van bewezen technologieën en expertise op het gebied van stralingsveiligheid, en deze samenwerking met Westinghouse onderstreept het belang van digitale innovatie," aldus Loic Eloy, President van Mirion Technologies Group. "De integratie van onze proTK-technologie in de door Westinghouse ontworpen vloot zal ongeëvenaarde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid opleveren. We zijn verheugd om met dit initiatief het succes op lange termijn van de nucleaire voetafdruk van Westinghouse te ondersteunen."

Ga voor meer informatie over Westinghouse en deze digitale NIS-upgrade naar westinghousenuclear.com.

Ga voor meer informatie over de proTK-productlijn van Mirion naar mirion.com.

Over Mirion

Mirion (NYSE: MIR) is een wereldleider op het gebied van stralingsveiligheid, wetenschap en geneeskunde en ondersteunt innovaties die essentiële bescherming bieden en tegelijkertijd het transformatieve potentieel van ioniserende straling benutten in diverse eindmarkten. De Mirion Technologies-groep, gericht op kernenergie en veiligheid, zet zich in om vooruitgang in kernenergie te stimuleren door middel van bewezen technologieën en expertise op het gebied van stralingsveiligheid. De Mirion Medical Group streeft naar betere patiëntresultaten en richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van kankerzorg met een breed scala aan oplossingen die de zorgverlening verbeteren en de veiligheid in het hele medische landschap garanderen. Mirion, met hoofdkantoor in Atlanta (GA – VS), heeft ongeveer 2800 medewerkers en is actief in 12 landen. Meer informatie vindt u op https://www.mirion.com/.

