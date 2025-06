HCL Group en UpLink lanceren de vierde wereldwijde Aquapreneur Innovation Challenge om waterweerstand te stimuleren

DELHI, India & TIANJIN, China--(BUSINESS WIRE)--Het internationale conglomeraat HCL Group en UpLink, het innovatie-initiatief in initiële fase van het World Economic Forum, kondigen de vierde uitdaging aan van het Aquapreneur Innovation Initiative, de Water Resilience Challenge. De aankondiging vond plaats tijdens de Annual Meeting of the New Champions in Tianjin, China. De inschrijvingen zijn open tot 4 augustus 2025 en de winnaars worden in januari 2026 bekendgemaakt. De top 10-winnaars ontvangen een totale financiële prijzenpot van CHF1,75 miljoen die onder de innovators wordt verdeeld. Voor gedetailleerde informatie en de criteria om in aanmerking te komen, gaat u naar: https://wef.ch/4kTNwHD

Belangrijke datums om te noteren 25 juni tot 4 augustus 2025 Open voor inschrijvingen augustus 2025 Revisie- en selectieproces januari 2026 bekendmaking van de winnaars Expand

Het Aquapreneur Innovation Initiative is een 5 jaar lopende samenwerking voor 15 miljoen CHF tussen UpLink, HCL Group en het Food & Water-team van het World Economic Forum om een uniek innovatie-ecosysteem voor zoetwater te creëren.

