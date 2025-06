RS2 werkt samen met Visa om een end-to-end wereldwijde oplossing voor betalingsverwerking te leveren

FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--RS2, een wereldwijde leverancier van betalingssoftware en verwerkingsoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het gaat samenwerken met Visa, een wereldleider in digitale betalingen, om een end-to-end infrastructuur voor acceptatie aan te bieden.

De nieuwe samenwerking combineert de front-end autorisatiediensten van Visa, terwijl de robuuste infrastructuur van RS2 de back-end verwerking ondersteunt. Deze krachtige combinatie stelt banken, fintechs en handelaren wereldwijd in staat toegang te krijgen tot een gestroomlijnd, schaalbaar en veilig betalingsplatform.

De eerste implementaties zijn gaande in Europa en Latijns-Amerika, met een groeiende interesse van financiële instellingen die op zoek zijn naar moderne, flexibele oplossingen om te voldoen aan de veranderende eisen van het wereldwijde betalingslandschap.

