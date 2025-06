HCL Group e UpLink lançam quarto desafio mundial de inovação Aquapreneur para impulsionar a resiliência hídrica

DÉLI, Índia e TIANJIN, China--(BUSINESS WIRE)--O conglomerado internacional HCL Group e a UpLink, a iniciativa de inovação em estágio inicial do Fórum Econômico Mundial, anunciou o quarto desafio da Iniciativa de Inovação Aquapreneur, o Desafio de Resiliência Hídrica. O anúncio foi feito no Encontro Anual dos Novos Campeões em Tianjin, China. As inscrições estão abertas até 4 de agosto de 2025, e os vencedores serão anunciados em janeiro de 2026. Os 10 primeiros colocados irão receber um prêmio financeiro total de CHF 1,75 milhões divididos entre os inovadores. Para informações detalhadas e critérios de elegibilidade, acesse https://wef.ch/4kTNwHD

Datas importantes 25 de junho a 4 de agosto de 2025 Abertura das inscrições Agosto de 2025 Processo de análise e seleção Janeiro de 2026 Anúncio dos vencedores Expand

A Iniciativa de Inovação Aquapreneur é uma cooperação de cinco anos, no valor de CHF 15 milhões, entre a UpLink, o HCL Group e a equipe da Iniciativa para Alimentos e Água do Fórum Econômico Mundial, a fim de criar um ecossistema de inovação pioneiro para água doce. O desafio de inovação visa capacitar agentes de mudança de todo o mundo, pioneiros em tecnologias, estratégias e enfoques inovadores, para conservar, administrar e proteger os recursos hídricos.

O Desafio de Resiliência Hídrica busca soluções escaláveis ​​e pioneiras que aumentem a resiliência dos sistemas hídricos diante das crescentes pressões das mudanças climáticas, da poluição e do aumento de demanda. Convidamos a apresentar propostas em três setores cruciais:

Fortalecer a resiliência da infraestrutura - Soluções para intensificar os sistemas hídricos urbanos e rurais, incluindo drenagem, com aumento de sua capacidade para resistir a condições climáticas extremas (incluindo calor extremo, secas, inundações e águas pluviais), ao abordar lacunas e vulnerabilidades de infraestrutura e satisfazer a crescente demanda. Repensar o uso da água no setor agrícola e alimentício - Soluções para transformar o uso de águas superficiais e subterrâneas na agricultura mediante enfoques regenerativos e baseadas na natureza, melhores práticas de irrigação e inovações para conservar, reutilizar e reabastecer recursos hídricos em todos os sistemas alimentares. Otimizar a Água no Setor de Tecnologia e Sistemas de Energia - Tecnologias para aprimorar a eficiência hídrica e reduzir riscos referentes à água em setores como centrais de dados de IA e fabricação de semicondutores, junto com soluções que melhoram a eficiência hídrica ao gerar energia e recuperam a energia de águas residuais.

Sundar Mahalingam, Presidente de Estratégia no HCL Group, disse: "Através da cooperação da HCL com o Fórum Econômico Mundial e a UpLink, estamos ajudando a construir um ecossistema mundial para inovação hídrica, com um agente de mudança de cada vez. Nosso foco é o suporte estratégico, permitindo que inovadores promissores acessem plataformas mundiais, visibilidade, investidores, formuladores de políticas e redes de pares. Em apenas três anos, 30 inovadores respaldados por esta iniciativa levantaram mais de US$ 90 milhões e pouparam mais de 12 bilhões de litros de água. Nossa meta é capacitar pelo menos 50 desses agentes de mudança, além de muitos outros nos próximos anos."

John Dutton, Chefe da UpLink, Fórum Econômico Mundial, acrescentou: "A Iniciativa de Inovação Aquapreneur da UpLink e do HCL Group reconhece que a solução da crise hídrica exige um ecossistema dinâmico para escalar soluções efetivas. Junto com a Iniciativa para Alimentos e Água do Fórum Econômico Mundial, estamos orgulhosos por lançar o Desafio de Resiliência Hídrica, convocando startups audazes em estágio inicial que satisfaçam as necessidades hídricas mais urgentes de nosso tempo, desde as crescentes demandas nos setores de tecnologia e agrotecnologia até vulnerabilidades de infraestrutura provocadas pelo clima. Ao dar suporte aos inovadores revolucionários e promover a cooperação intersetorial, trabalhamos em conjunto para desenvolver a resiliência hídrica que todos os setores precisam para prosperar em um mundo com escassez de água."

"Ser parte da Iniciativa de Inovação Aquapreneur foi transformador. Para uma empresa em nosso estágio, a credibilidade da HCL, da UpLink e do Fórum Econômico Mundial abriu portas para parceiros e investidores de alto nível que não teríamos atingido de outro modo, incluindo o própria HCL. O prêmio financeiro e o reconhecimento internacional nos posicionaram para a próxima fase de crescimento, e nos unimos a uma poderosa comunidade de inovadores que enfrentam os maiores desafios hídricos do mundo." disse Mansi Jain, Cofundador e Dirtor da DigitalPaani, um beneficiário do grupo anterior.

Um anúncio oficial sobre o lançamento do Desafio de Resiliência Hídrica também será feito em 26 de junho no Encontro de Diretores de Sustentabilidade (CSO) na Semana de Ação Climática de Londres, organizada pelo Fórum Econômico Mundial.

Em resposta à crescente variabilidade climática, ao esgotamento das águas subterrâneas e às demandas industriais de uso intensivo de água, o Desafio de Resiliência Hídrica busca catalisar uma nova geração de soluções sustentáveis, escaláveis ​​e equitativas. Os participantes selecionados terão acesso a financiamento, mentoria, visibilidade internacional e uma poderosa rede de especialistas, investidores e parceiros.

Sobre a HCL

Fundado em 1976 como uma das startups de TI de garagem originais da Índia, o HCL Group é pioneiro da computação moderna, com muitas inovações em seu currículo, incluindo a introdução do computador baseado em microprocessadores de 8 bits em 1978, bem antes de seus concorrentes mundiais. Hoje, o HCL Group está presente em vários setores, incluindo tecnologia, saúde e soluções de gestão de talentos, sendo composto por três empresas: HCL Infosystems, HCLTech e HCL Healthcare. O grupo gera receitas anuais de mais de US$ 13,8 bilhões, com 220.000 funcionários operando em 60 países. Para mais informações, acesse www.hcl.com

Sobre a UpLink

A UpLink é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, fundada em cooperação com a Deloitte e a Salesforce, concebida para desenvolver o poder do empreendedorismo e enfrentar os desafios mais urgentes do mundo. A UpLink cria ecossistemas que permitem que empreendedores iniciantes, impulsionados por propósito, expandam seus negócios aos mercados e economias essenciais para um futuro neutro em emissões de carbono, positivo para a natureza e equitativo. Para mais informações, clique aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.