Die HCL Group und UpLink veranstalten die vierte globale Aquapreneur Innovation Challenge, um die Wasserresilienz zu stärken

DELHI, Indien & TIANJIN, China--(BUSINESS WIRE)--Das globale Konglomerat HCL Group und UpLink, eine Frühphasen-Innovationsinitiative des Weltwirtschaftsforums, haben die vierte Challenge der Aquapreneur Innovation Initiative angekündigt: die Water Resilience Challenge. Die Ankündigung wurde auf dem Annual Meeting of the New Champions in Tianjin, China, gemacht. Bewerbungen können bis zum 4. August 2025 eingereicht werden, die Gewinner werden im Januar 2026 bekannt gegeben. Die Top-10-Gewinner werden ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 1,75 Millionen Schweizer Franken erhalten, das unter den Innovatoren aufgeteilt wird. Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: https://wef.ch/4kTNwHD

Wichtige Termine 25. Juni bis 4. August 2025 Bewerbungszeitraum August 2025 Bewertungs- und Auswahlverfahren Januar 2026 Bekanntgabe der Gewinner

Die Aquapreneur Innovation Initiative ist eine auf fünf Jahre ausgelegte Zusammenarbeit zwischen UpLink, der HCL Group und dem Food and Water Team des Weltwirtschaftsforums mit einem Investitionsvolumen von 15 Millionen Schweizer Franken, deren Ziel es ist, ein einzigartiges Innovationsökosystem für Süßwasser zu schaffen. Die Innovation Challenge soll globale Change-Maker unterstützen, die Pionierarbeit bei bahnbrechenden Technologien, Strategien und Ansätzen zur Erhaltung, Bewirtschaftung und zum Schutz der Wasserressourcen leisten.

Mit der Water Resilience Challenge sollen skalierbare, wegweisende Lösungen gefunden werden, die die Widerstandsfähigkeit von Wassersystemen verbessern, die aufgrund des Klimawandels, der Umweltverschmutzung und dem steigenden Bedarf zunehmendem Druck ausgesetzt sind. Einreichungen sind für drei wichtige Sektoren möglich:

Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur – Lösungen, die die urbanen und ländlichen Wassersysteme einschließlich der Entwässerung stärken, ihre Fähigkeit verbessern, extremen Wetterbedingungen (einschließlich extremer Hitze, Dürren, Überschwemmungen und Starkregen) standzuhalten, Infrastrukturdefizite und Schwachstellen angehen und den wachsenden Bedarf decken. Den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft neu denken – Lösungen, die die Nutzung von Oberflächen- und Grundwasser in der Landwirtschaft durch regenerative und naturbasierte Ansätze, optimierte Bewässerungspraktiken und Innovationen zur Erhaltung, Wiederverwendung und Auffüllung der Wasserressourcen in allen Lebensmittelsystemen transformieren. Optimierung des Wasserverbrauchs im Tech-Sektor und in Energiesystemen – Technologien, die die Wassereffizienz verbessern und die Risiken im Zusammenhang mit Wasser in Branchen wie KI-Rechenzentren und der Halbleiterfertigung reduzieren, als auch Lösungen, die die Wassereffizienz bei der Energieerzeugung verbessern und Energie aus Abwasser zurückgewinnen.

Sundar Mahalingam, President of Strategy bei der HCL Group, erklärte: „Durch die Kooperation von HCL mit dem Weltwirtschaftsforum und UpLink leisten wir einen Beitrag zum Aufbau eines globalen Ökosystems für Innovation im Bereich Wasser — mit einem Changemaker nach dem anderen. Unser Schwerpunkt liegt auf strategischer Unterstützung, daher bieten wir vielversprechenden Innovatoren Zugang zu globalen Plattformen, Sichtbarkeit, Investoren, politischen Entscheidungsträgern und Peer-Netzwerken. In nur drei Jahren konnten 30 durch diese Initiative unterstützte Innovatoren über 90 Millionen US-Dollar beschaffen und überzwölf Milliarden Liter Wasser einsparen. Unser Ziel ist es, mindestens 50 dieser Changemaker zu fördern — und noch viele mehr in den kommenden Jahren.“

John Dutton, Head von UpLink, Weltwirtschaftsforum, fügte hinzu: „Die Aquapreneur Innovation Initiative von UpLink und der HCL Group entstand aus dem Bewusstsein, dass die Lösung der Wasserkrise ein dynamisches Ökosystem erfordert, um effektive Lösungen zu skalieren. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der Food and Water Initiative des Weltwirtschaftsforums die Water Resilience Challenge ins Leben zu rufen. Dabei handelt es sich um ein Programm, , das mutige Start-ups in der Frühphase aufruft, sich mit den dringendsten Wasserproblemen unserer Zeit zu befassen, von steigendem Bedarf in den Bereichen Technologie und Agrartechnologie bis hin zu klimabedingten Infrastrukturschwachstellen. Indem wir bahnbrechende Innovatoren unterstützen und die sektorübergreifende Zusammenarbeit fördern, tragen wir gemeinsam dazu bei, die Wasserresilienz aufzubauen, die jede Branche benötigt, um in einer von Wasserknappheit geprägten Welt erfolgreich zu sein.“

„Teil der Aquapreneur Innovation Initiative zu sein, war eine transformative Erfahrung für uns. Für ein Unternehmen in unserer Entwicklungsphase hat die Reputation von HCL, UpLink und dem Weltwirtschaftsforum Türen zu hochkarätigen Partnern und Investoren geöffnet, zu denen wir sonst keinen Zugang gehabt hätten, darunter auch HCL selbst. Dank der finanzielle Förderung und des weltweiten Ansehens sind wir nun bestens für die nächste Wachstumsphase aufgestellt. Außerdem wurden wir Teil einer starken Gemeinschaft von Innovatoren, die die größten Herausforderungen der Welt in Bezug auf die Wasserversorgung angehen“, so Mansi Jain, Mitbegründer und CEO von DigitalPaani, einem geförderten Unternehmen aus der vorherigen Kohorte.

Eine offizielle Ankündigung zum Start der Water Resilience Challenge wird am 26. Juni auf dem Chief Sustainability Officers (CSO) Meeting im Rahmen der vom Weltwirtschaftsforum organisierten London Climate Action Week erfolgen.

Vor dem Hintergrund zunehmender klimatischer Schwankungen, der Erschöpfung der Grundwasservorkommen und des hohen Wasserbedarfs der Industrie soll die Water Resilience Challenge eine neue Generation nachhaltiger, skalierbarer und fairer Lösungen vorantreiben. Ausgewählte Teilnehmer werden Zugang zu Finanzmitteln, Mentoring, globaler Sichtbarkeit und einem leistungsstarken Netzwerk aus Experten, Investoren und Partnern erhalten.

Über HCL

Die HCL Group wurde 1976 gegründet und gehörte zu den ersten IT-Garagen-Start-ups Indiens. Sie ist ein Pionier des modernen Computings und hat im Laufe der Zeit zahlreiche wegweisende Innovationen hervorgebracht, darunter die Einführung des ersten 8-Bit-Mikroprozessor-Computers im Jahr 1978, lange vor den globalen Mitbewerbern. Heute ist die HCL Group in verschiedenen Sektoren aktiv, unter anderem in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und Talentmanagement. Sie , umfasst drei Unternehmen: HCL Infosystems, HCLTech und HCL Healthcare. Der Jahresumsatz des Unternehmens beläuft sich auf über 13,8 Milliarden US-Dollar, und es beschäftigt 220.000 Mitarbeiter in 60 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hcl.com

Über UpLink

UpLink ist eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, die in Kooperation mit Deloitte und Salesforce gegründet wurde. Sie soll das volle Potenzial des Unternehmertums erschließen, um die dringendsten Herausforderungen der Welt anzugehen. UpLink entwickelt Ökosysteme, die es zweckorientierten Jungunternehmern ermöglichen, ihre Geschäftsmodelle zu skalieren und so Märkte und Volkswirtschaften zu erschließen, die für eine klimaneutrale, die Natur schützende und gerechte Zukunft unerlässlich sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

