Kinaxis et Tosoh Corporation élaborent une transformation de la chaîne d'approvisionnement alimentée par l'IA

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX : KXS), leader mondial de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, a annoncé aujourd'hui que Tosoh Corporation, un acteur majeur de l'industrie chimique mondiale, a choisi Kinaxis pour rationaliser son exploitation et soutenir la croissance continue de l'entreprise. Dans un secteur connu pour ses fréquentes perturbations, Tosoh avait besoin d'une solution résiliente et agile pour que l'entreprise puisse répondre plus rapidement aux changements du marché et maintenir la continuité opérationnelle dans un secteur très réglementé et en évolution rapide.

Tosoh, l'un des plus grands fabricants asiatiques de chlore et de soude caustique, fournit toute une gamme de produits chimiques de base et organiques. En allant des opérations pétrochimiques fournissant de l'éthylène, des polymères et du polyéthylène, à ses activités en matière de matériaux avancés pour fournir les industries mondiales de semi-conducteurs, d'écrans et d'énergie solaire, des perturbations même mineures peuvent avoir des répercussions négatives sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Tosoh a choisi la plateforme Kinaxis Maestro™ en raison de sa capacité unique à fournir une orchestration de bout en bout qui renforcera la coordination entre les fonctions de ventes et d'exploitation, optimisera les stocks et améliorera l'équilibre entre offre et demande, tout en naviguant dans une industrie instable. Historiquement tributaire de processus manuels basés sur des feuilles de calcul, Tosoh a dû résoudre des défis importants pour obtenir une visibilité sur l'ensemble de ses activités mondiales. Avec Maestro, elle dispose désormais d'une plateforme puissante et unifiée qui remplace les flux de travail fragmentés par une automatisation intelligente, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides, plus sophistiquées et basées sur des données.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Kinaxis pour améliorer et transformer nos activités dans la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Mitsuhiro Nishimura, vice-président chez Tosoh Corporation. « Les systèmes traditionnels de planification des ressources de l'entreprise ne peuvent tout simplement pas faire face à la complexité et à la rapidité requises dans l'industrie chimique d'aujourd'hui, et Maestro nous permettra de relever les défis de l'industrie avec une plus grande résilience tout en faisant progresser la croissance et la performance de l'entreprise ».

« Kinaxis se réjouit d'élargir sa présence dans le secteur chimique mondial avec Tosoh Corporation, qui transforme ses activités dans la chaîne d'approvisionnement et renforce sa résilience sur le marché », a déclaré Masa Kogure, président, pour le Japon chez Kinaxis. « Maestro favorisera l'efficacité, l'agilité et la croissance de leurs activités mondiales grâce à la visibilité et à la rapidité nécessaires pour planifier et éviter les perturbations, qui sont fréquentes dans le secteur complexe de l'industrie chimique ».

