SEP steunt Enate met een belangrijke investering nu de markt van procesorchestratie een sterke groei kent

GLASGOW, Schotland--(BUSINESS WIRE)--Enate, een softwarebedrijf gevestigd in de U.K. dat een marktleidende procesorchestratie en AI-oplossing levert die door wereldwijde serviceproviders wordt gebruikt, waaronder IHG, TMF en EY, heeft een belangrijke investering van Scottish Equity Partners (SEP) verzekerd. SEP is een vooraanstaande Europese verstrekker van groeikapitaal, gespecialiseerd in bedrijfssoftware en technologiebedrijven.

Met deze investering zal Enate meer gewicht in de schaal leggen voor AI en orchestratie-R&D, terwijl het de klantenactiviteiten in Europa, Noord-Amerika en Azië-Stille Oceaan verder op schaal brengt. De marktvraag naar procesorchestratiesoftware blijft snel toenemen, waarbij Enate de voorbije drie jaar een jaarlijkse groei van bijna 30% beleefde.

