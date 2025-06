RS2 collabore avec Visa pour fournir une solution globale de traitement des paiements de bout en bout

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--RS2, un fournisseur mondial de logiciels de paiement et de solutions de traitement, annonce aujourd'hui une collaboration avec Visa, un leader mondial des paiements numériques, pour offrir une proposition d'infrastructure d'acceptation de bout en bout.

La nouvelle collaboration combinera les services d’autorisation front-end de Visa, tandis que l’infrastructure robuste de RS2 assurera le traitement back-end. Cette puissante combinaison permettra aux banques, aux fintechs et aux commerçants du monde entier d'accéder à une plateforme de paiement rationalisée, évolutive et sécurisée.

Les premières mises en œuvre sont en cours en Europe et en Amérique latine, avec un intérêt croissant des institutions financières à la recherche de solutions modernes et agiles pour répondre à l'évolution des demandes de l'écosystème mondial des paiements.

« Ce partenariat marque une étape cruciale dans le parcours de croissance internationale de RS2 », déclare Radi Abd El Haj, CEO de RS2. « En fusionnant les capacités d’autorisation de classe mondiale de Visa avec notre technologie dorsale flexible, nous fournissons aux clients une solution transparente conçue pour la vitesse, les performances et l’expansion mondiale. »

La nouvelle plateforme de RS2 s’appuie sur une architecture native cloud axée sur les API intégrée à l’expertise de Visa en matière de services à valeur ajoutée et au réseau mondial. Elle permet aux clients de lancer rapidement de nouvelles capacités, d’opérer efficacement dans toutes les devises, tous les pays et tous les canaux, et de garder une longueur d’avance sur les exigences réglementaires, le tout dans un environnement de traitement sécurisé et en temps réel.

Cette collaboration reflète une ambition commune de Visa et RS2 : simplifier la complexité des paiements tout en permettant aux entreprises de croître dans l’économie numérique d’aujourd’hui. Ensemble, ils créent une base moderne permettant aux institutions d'innover, d'être compétitives et de prospérer dans un écosystème financier en évolution rapide.

À propos de RS2

RS2 est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de paiement et de services de traitement, offrant une approche unifiée de la gestion des paiements sur tous les canaux pour les banques, les fournisseurs de logiciels intégrés, les facilitateurs de paiement, les organisations de vente indépendantes, les fournisseurs de services de paiement et les entreprises du monde entier. La plateforme RS2 se distingue comme une solution cloud native robuste conçue pour les opérations d’émission et d’acquisition. Grâce à sa couche d'orchestration avancée intégrant tous les aspects des opérations commerciales, les clients ont accès à des analyses complètes, à des outils de reporting et à des fonctionnalités de rapprochement. Cela permet aux entreprises d'étendre sans effort leur empreinte mondiale grâce à une intégration unique, tout en obtenant des informations précieuses sur les processus de paiement et le comportement des clients, en améliorant l'efficacité opérationnelle, en augmentant les taux de conversion et en stimulant la rentabilité. www.RS2.com.

