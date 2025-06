Gradiant annuncia l’avvio del primo stabilimento al mondo di produzione di litio completamente integrato utilizzando acqua prodotta in un giacimento petrolifero

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gradiant, una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di tecnologie avanzate per il recupero delle risorse e dell’acqua, oggi ha annunciato che la sua impresa nel settore del litio, alkaLi, progetterà, realizzerà e gestirà uno stabilimento di produzione del litio per scopi commerciali, del quale sarà titolare, presso la formazione di scisti di Marcellus nella Pennsylvania. Si tratterà del primo impianto al mondo per operazioni di estrazione, concentrazione e conversione (EC²) del litio tramite un processo completo e interamente integrato a partire da acqua prodotta in un giacimento petrolifero.

Questo annuncio segue il lancio, effettuato l’anno scorso, della piattaforma alkaLi EC² che garantisce un recupero di almeno il 95% di litio presso gli stabilimenti dei clienti – mettendo in grado i produttori di ottenere carbonato di litio adatto per batterie più rapidamente, a costo inferiore e con sostenibilità superiore.

Gradiant alkaLi possiede e gestisce lo stabilimento della Pennsylvania – attrezzature, terreni, risorse idriche e diritti sui minerali nonché licenze. Questo modello integrato verticalmente assicura forniture di litio negli Stati Uniti a lungo termine mentre evita i ritardi causati da problemi di titolarità e concessioni in licenza che spesso arrestano progetti relativi a minerali di importanza critica.

Attualmente nella fase di prova, il sistema ha già soddisfatto benchmark chiave: recupero del 97% di litio dall’acqua prodotta e grado di purezza del 99,5% di carbonato di litio per batterie. Si prevede che le operazioni commerciali inizieranno nei primi mesi del 2026.

alkaLi ha già conseguito un importante obiettivo commerciale, siglando un accordo di prelievo pluriennale per la fornitura di fino a 5.000 tonnellate all’anno di carbonato di litio per batterie a un produttore statunitense di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (EV) e sistemi di stoccaggio dell’energia (ESS). L’accordo conferma una forte domanda del mercato e la disponibilità commerciale della soluzione alkaLi.

alkaLi offre vari modelli ai partner e ai clienti:

Implementazione della soluzione EC² per produttori di litio

Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi integrati per i partner

Produzione e vendita di litio dagli asset di proprietà di alkaLi

“Ora disponiamo di uno stabilimento di produzione di litio completamente operativo negli Stati Uniti, che comprova ciò che EC² può offrire”, spiega Anurag Bajpayee, amministratore delegato Gradiant. “Non si tratta di un concetto, bensì di un impianto in attività che dimostra come la produzione nazionale e pulita di litio sia pratica e scalabile. Il nostro obiettivo non è quello di entrare in concorrenza con i clienti, ma di renderli più autonomi – unitamente al più ampio settore – per rispondere alla domanda in straordinario aumento di litio adatto per batterie e accelerare la transizione a energie pulite. Questo investimento strategico negli scisti di Marcellus, che potrebbe soddisfare il 50% della richiesta di litio negli Stati Uniti, convalida la maturità della tecnologia alkaLi e assicura forniture nazionali a lungo termine”.

Il processo EC² brevettato di alkaLi combina l’estrazione diretta del litio (DLE), la sua concentrazione e la trasformazione finale in un singolo sistema ottimizzato. Rispetto ai metodi convenzionali, EC² offre:

Riduzione fino al 50% dei costi di esercizio e d’impianto

Sistemi pre-ingegnerizzati e modulari per una rapida implementazione globale

Prestazioni ottimizzate in base all’IA per controlli in tempo reale e la manutenzione predittiva

Ridotta impronta ambientale e concessione semplificata delle licenze

Flessibilità in relazione all’acqua di alimentazione – acqua salata geotermica, riciclaggio delle batterie e fonti idriche prodotte

Gradiant invita i potenziali clienti, partner e investitori a contattare alkaLi per esplorare come questa piattaforma innovativa può accelerare la transizione globale a energie pulite.

Informazioni su alkaLi

alkaLi sta creando il futuro del recupero di minerali di importanza critica per dare impulso alla transizione a energie pulite. Un’impresa spin-off di Gradiant e con sede a Boston, alkaLi combina un vasto know-how nel trattamento dell’acqua e delle acque reflue con innovazione di nuova generazione nell’estrazione dei minerali. La sua innovativa soluzione EC² rende possibile la produzione efficiente, sostenibile e a costi contenuti di litio adatto per batterie e altri elementi essenziali. Grazie a significativi investimenti e a una storia comprovata di risultati positivi, alkaLi è all’avanguardia della rivoluzione nella fornitura di minerali di importanza critica per un futuro sostenibile. Per saperne di più visitare alkaLi3.com

Informazioni su Gradiant

Gradiant è una Different Kind of Water Company (un’azienda idrica diversa). Grazie a una gamma completa di soluzioni end-to-end diversificate e proprietarie per il trattamento avanzato dell’acqua e delle acque reflue che si avvale delle migliori menti nel settore idrico, è al servizio delle operazioni mission-critical dei clienti nei settori fondamentali del mondo – semiconduttori, farmaceutico, alimenti e bevande, litio e minerali di importanza critica nonché energie rinnovabili. Le soluzioni innovative sviluppate da Gradiant riducono i volumi di acqua utilizzata e delle acque reflue scaricate, recuperano risorse preziose e trasformano le acque reflue in acqua potabile. Gradiant ha sede a Boston, è stata fondata al MIT e si avvale di oltre 1.400 dipendenti in tutto il mondo. Per saperne di più visitare gradiant.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.