La Danimarca festeggia la sua tradizione ciclistica con Copenhagen Sprint

COPENHAGEN, Danimarca--(BUSINESS WIRE)--Il 21 e 22 giugno 2025, la Danimarca ha ospitato il primo Copenhagen Sprint, una nuova gara UCI World Tour ideata per evidenziare la profonda cultura del ciclismo e le magnifiche località del Paese.

L'evento ha attratto ciclisti professionisti e migliaia di fan per due giorni di gara, festeggiamenti e panorami straordinari. Su percorsi che si snodano tra castelli storici, musei di fama mondiale e animate vie cittadine, la gara ha illustrato come la Danimarca unisce sport d'elite e vita quotidiana in bicicletta.

Lorena Wiebes (Paesi Bassi, Team SD Worx‑Protime) ha conquistato la vittoria nella gara femminile, mentre Jordi Meeus (Belgio, Team Red Bull–BORA–hansgrohe) ha trionfato nella gara maschile dopo un'emozionante volata finale attraverso il centro di Copenhagen.

Copenhagen Sprint è iniziata al Viking Ship Museum di Roskilde, superando la storica cattedrale di Roskilde prima di guidare i ciclisti attraverso la campagna panoramica di Zealand.

I ciclisti sono sfrecciati davanti all'imponente castello di Frederiksborg, scivolando lungo strade fiancheggiate da foreste, per poi seguire lo scenario costiero con viste sul castello di Kronborg, passando davanti al Louisiana Museum of Modern Art.

Avvicinandosi a Copenhagen, hanno quindi pedalato lungo viali alberati, sfilando davanti al Municipio di Copenhagen nel tratto finale prima di sfrecciare lungo gli 11 km del raccordo urbano, arrivando in volata al traguardo davanti al SMK – la Galleria nazionale danese.

Oltre il traguardo, Copenhagen Sprint è stata una festa del ciclismo per tutti. Aree per i tifosi, street food, musica locale, giostre per famiglie, e un festival delle biciclette ha invitato sia i residenti locali che i visitatori a partecipare al weekend: su due ruote o facendo il tifo da bordo campo.

In Danimarca, il ciclismo è più di uno sporto: è un modo di vivere. Con oltre 12.000 km di percorsi ciclabili, la maggioranza degli abitanti di Copenhagen si sposta ogni giorno in bici, sotto il sole o sotto la pioggia. Anche in inverno, tre danesi su quattro continuano ad andare in bicicletta sfidando pioggia e vento.

Questa forte cultura ciclistica è stata evidente durante tutto l'evento. Gli spettatori si sono accalcati lungo le strade non solo per guardare, ma anche per seguire la gara, mangiare insieme e godersi un weekend che ha rivelato il ritmo della vita quotidiana in Danimarca, anche se in modalità più veloce.

Dalle navi vichinghe all'arte moderna, il percorso di Copenhagen Sprint ha raccontato una storia di tradizioni, comunità e movimento. E con questa nuova gara annuale, questa storia ora raggiunge un pubblico internazionale.

Per visualizzare altre foto e scaricare le immagini della stampa fare clic qui: https://letourcph.photoshelter.com/gallery-collection/CPH-Sprint/C0000gR6UVCkUyj0

Le foto dell'evento mostrano i ciclisti che passano davanti a castelli, strade costiere e luoghi famosi di Copenhagen: un suggestivo incontro di sport e località nel cuore della Danimarca.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.