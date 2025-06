Especialistas do HSBC compartilham estratégias para gerenciar arte como ativo alternativo

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O Comitê Feminino do HSBC Private Banking recebeu um grupo exclusivo de clientes e líderes do setor para o Artfully Investing, um debate que aprofundou a intersecção entre arte, planejamento patrimonial e construção de legado. Realizado no ambiente vibrante da Berry Campbell Gallery, em Chelsea, Manhattan, o evento reuniu um distinto painel de especialistas para discutir a evolução do mercado de arte, estratégias de colecionismo e questões críticas de planejamento para colecionadores sofisticados.

Moderado por Carly Doshi, diretora de Planejamento Patrimonial e Consultoria do HSBC, o painel contou com as valiosas percepções de Christine Berry, cofundadora da Berry Campbell Gallery; Gabrielle Segal, fundadora da GS Art Concierge; e Ron Fiamma, presidente e cofundador da Treadwell. Juntos, os participantes abordaram tópicos que vão desde a avaliação de obras de arte e planejamento patrimonial até seguros e o aspecto emocional do colecionismo.

“Queremos que os colecionadores, tanto os iniciantes quanto os experientes, reflitam sobre como suas coleções se encaixam em sua estratégia financeira e de planejamento sucessório mais ampla”, disse Doshi. “Nosso objetivo é reunir clientes, colegas e amigos para conversas significativas sobre como fortalecer o patrimônio pessoal e o legado.”

Tendo como pano de fundo uma nova exposição individual da pintora surrealista Lucia Wilcox, a conversa enfatizou não apenas as melhores práticas financeiras, mas também as dimensões sociais e emocionais do colecionismo. A galeria, cofundada por Christine Berry e Martha Campbell, consolidou-se por defender artistas historicamente negligenciados, especialmente mulheres que atuaram em movimentos contemporâneos e do pós-guerra.

Destaques do painel:

Carly Doshi destacou a importância de integrar o acervo artístico a um plano patrimonial holístico — incluindo estratégia de imposto sobre herança, seguros e colaboração com profissionais da área financeira.

Gabrielle Segal incentivou os colecionadores a manterem a "higiene financeira", enfatizando a importância de avaliações regulares, atualizações de seguros e a compreensão das motivações por trás do colecionismo.

Ron Fiamma abordou os riscos e tendências emergentes, incluindo ameaças climáticas a ativos físicos e o crescente uso de obras de arte como garantia em estratégias sofisticadas de planejamento.

Christine Berry compartilhou a missão da galeria de reescrever a história da arte destacando vozes sub-representadas e, ao mesmo tempo, educando colecionadores sobre as implicações fiscais e o papel dos avaliadores profissionais.

A Berry Campbell Gallery, uma instituição fundada por mulheres que vem se expandindo desde sua criação em 2013, foi a anfitriã do evento. Com uma reputação crescente por descobrir e recontextualizar artistas esquecidos, a galeria continua a causar impacto no mundo da arte internacional.

A série Artfully Investing do HSBC reflete o compromisso do banco em capacitar os clientes com o conhecimento e as ferramentas para proteger e expandir seus acervos — não apenas como ativos valiosos, mas também como patrimônios duradouros.

