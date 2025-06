Le fabricant leader Nidec choisit Wind River Linux pour le développement sécurisé d'un système de refroidissement d'un centre de données alimentés par l'IA

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River® , un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour la périphérie intelligente, a annoncé aujourd'hui que Nidec, le principal fabricant de moteurs intégrés au monde, a sélectionné Wind River Linux pour le développement sécurisé du système de refroidissement liquide de son dernier centre de données alimenté par l'IA.

Wind River Linux sert de plateforme au système de contrôle qui surveille et exploite le système de refroidissement liquide de Nidec. Avec l'essor des serveurs IA, les centres de données doivent traiter de grandes quantités de données, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'énergie et de la production de chaleur. Par conséquent, les systèmes de refroidissement liquide de grande capacité deviennent une alternative critique pour le refroidissement par air conventionnel. Wind River Linux joue un rôle majeur en assurant le fonctionnement stable de ces systèmes de refroidissement tout en protégeant les équipements contre les menaces réseau, deux éléments essentiels pour l'avenir des centres de données alimentés par l'IA.

« Le système de refroidissement liquide extrêmement fiable de Nidec nécessite une base Linux robuste et sécurisée », déclare Eiji Miyamoto, membre du conseil d'administration de Nidec. « Wind River Linux fournit le support de haute qualité nécessaire pour permettre à nos équipes de respecter le calendrier tout en garantissant une sécurité à long terme, même après déploiement. Nidec, en tant que fabricant de solutions thermiques complètes contribuant au progrès de l'IA, s'engage à fournir des produits qui répondent aux besoins mondiaux ».

« Alors que l'IA génère des besoins informatiques sans précédent, les systèmes intelligents de nouvelle génération doivent être performants, sécurisés et efficaces », déclare Jay Bellissimo, président de Wind River. « La maintenance à long terme de ces systèmes peut demander une main-d'œuvre importante, ainsi qu'une surveillance et une réparation continues dans un paysage de menaces en constante évolution. Wind River Linux permet à des leaders comme Nidec d'innover et de créer des systèmes sécurisés et évolutifs à la fiabilité durable ».

Wind River Linux, la plateforme Linux la plus avancée de l'industrie de l'informatique embarquée, permet aux équipes de développer, déployer et exploiter des solutions embarquées robustes, fiables et sécurisées fonctionnant sur un système d'exploitation Linux conçu à cet effet. Pour de plus amples informations sur Wind River Linux, rendez-vous sur www.windriver.com/products/linux.

À propos de Nidec

Nidec est le premier fabricant mondial de moteurs, spécialisé dans « tout ce qui tourne et qui bouge », avec une forte concentration sur le secteur des moteurs. La vaste gamme de produits Nidec, qui va des petits moteurs de précision aux moteurs de très grande taille, s'appuie sur les capacités technologiques des quelque 340 sociétés du groupe réparties dans 46 pays. Ces produits sont utilisés dans divers domaines, notamment les équipements informatiques, les automobiles, les motos, le commerce et l'industrie. L'entreprise s'efforce de fournir au monde des produits et des solutions indispensables à une vitesse phénoménale, en utilisant des technologies axées sur la légèreté, la minceur, la brièveté, la compacité et l'efficacité.www.nidec.com/en/

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River à l'adresse suivante : www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.