Le système bancaire entièrement dans le cloud de Minna Bank va être fourni en externe pour la première fois à MUFG Bank

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Minna Bank a annoncé que le système bancaire entièrement dans le cloud développé et exploité par Zerobank Design Factory (ZDF), une filiale de Fukuoka Financial Group, en collaboration avec Accenture et fonctionnant sur Google Cloud, a été choisi comme système bancaire central de la nouvelle banque en ligne de MUFG Bank.

En 2022, ZDF annonçait son projet de proposer ce système à des établissements financiers nationaux comme internationaux, ainsi qu'à des établissements non financiers cherchant à lancer des services bancaires. Il s'agit de la première fois que ZDF fournit ce système à un organisme externe.

À l'avenir, ZDF a pour objectif de relever les défis auxquels font face les entreprises se lançant dans le secteur bancaire et d'autres industries par la fourniture de ce système, contribuant ainsi à la croissance et à l'innovation du marché bancaire numérique domestique comme international.

Masashi Nakano, directeur général senior et responsable services financiers, Asie-Pacifique et Japon, Accenture

Au sein des banques japonaises, le besoin d'accélérer la vitesse de gestion a mis en lumière des défis clés par l'inefficacité et le coût élevé des systèmes centraux existants. Une solution efficace pour les relever est l'adoption d'un système de plateforme bancaire de microservices dans le cloud. Ce système englobe plusieurs technologies avancées, comme une architecture de microservices multi-cloud, ou encore DevSecOps. Conçue pour améliorer les nouveaux systèmes bancaires, cette solution contribue grandement à la croissance des services, accélère la vitesse de déploiement et améliore l'efficacité opérationnelle. Avec sa structure modulaire et sa capacité d'intégration partielle aux systèmes existants, ce système innovant offre un large éventail d'applications aux banques, aux établissements financiers non bancaires et aux organismes non financiers, dans le pays et dans le monde. Accenture continuera de collaborer avec les institutions financières pour relever leurs défis de gestion et les accompagner dans leur croissance.

Toby Brown, directeur général monde, secteurs réglementés, Google Cloud

Notre collaboration avec Minna Bank montre que la technologie cloud est capable de fournir la flexibilité, la vitesse et la fiabilité nécessaires aux systèmes centraux des banques internationales. Minna Bank utilise les technologies avancées de Google Cloud, comme Google Kubernetes Engine pour l'évolutivité, Spanner pour la cohérence des données mondiales, et Vertex AI pour des informations intelligentes. Elle est un modèle pour l'accélération de la transformation digitale dépassant le cadre bancaire, permettant aux industries du commerce de détail à la mobilité d'intégrer des services financiers avec fluidité et de créer une valeur nouvelle pour leurs clients.

Kenichi Nagayoshi, président et PDG, ZDF et Minna Bank

Première banque en ligne du Japon lancée en mai 2021, Minna Bank sert aujourd'hui 1,3 million de comptes et de nombreux clients nationaux. Minna Bank a fait progresser trois secteurs d'activité : l'activité B2C en proposant des services financiers aux particuliers, l'activité B2B2X en proposant des fonctions et des services financiers à des entreprises partenaires via une API, et l'activité de fourniture de système bancaire. Depuis ses débuts, la banque a accumulé et a maintenu à jour des technologies et de l'expertise en matière de systèmes, de fonctionnalités et de conception, tous les éléments nécessaires à une banque en ligne. Résultat : nous sommes convaincus que la récente première fourniture en externe de notre système marque une étape très importante. À l'avenir, nous espérons apporter une contribution, même modeste, au développement du marché de la banque en ligne domestique comme international par la fourniture de ce système.

À propos de Minna Bank

Première banque en ligne du Japon, Minna Bank, Ltd. a débuté ses opérations commerciales le 28 mai 2021. En japonais, Minna Bank signifie « une banque pour tous ». Sa mission consiste à « fournir des connexions précieuses à chacun ». Minna Bank s'efforce de devenir le fer de lance du secteur des services financiers, créant et reliant des écosystèmes, notamment les clients particuliers et les clients d'entreprise ainsi que différentes communautés. Minna Bank est une filiale en propriété exclusive de Fukuoka Financial Group.

https://corporate.minna-no-ginko.com/

À propos de Zerobank Design Factory (ZDF)

ZDF est la société de développement système ayant conçu le système central de Minna Bank, et le premier développeur japonais à concevoir un système bancaire central dans un cloud public. ZDF est une filiale en propriété exclusive de Fukuoka Financial Group.

https://www.zdf.jp/en/

À propos de Fukuoka Financial Group

Créé en 2007, Fukuoka Financial Group, Inc. (FFG, TOKYO : 8354) est le plus grand groupe financier régional du Japon. FFG possède un vaste réseau couvrant toute la région de Kyushu. FFG poursuit activement une stratégie de transformation digitale (Digital Transformation, DX) et a créé à partir de rien la première banque en ligne du Japon, Minna Bank.

https://www.fukuoka-fg.com/en/

