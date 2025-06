Een, twee, driemaal na elkaar: Mary Kay Inc. wordt voor het derde jaar op rij tot #1 Selling Brand of Skin Care and Color Cosmetics in the World uitgeroepen

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Alle goede dingen komen in drieën: voor het derde jaar op rij werd het emblematische schoonheidsmerk en het wereldwijde ondernemersbedrijf Mary Kay Inc. uitgeroepen tot de '#1 Direct Selling Brand of Skin Care and Color Cosmetics in the World'1 door Euromonitor International.

Euromonitor International is de belangrijkste aanbieder van globale bedrijfsinformatie, marktanalyse en consumenteninzichten met meer dan 50 jaar marktonderzoek uitgevoerd in meer dan 100 landen.

"Door Euromonitor International drie jaar op rij tot de '#1 Direct Selling Brand of Skin Care and Color Cosmetics in the World' worden uitgeroepen markeert een geweldige voltreffer voor Mary Kay,” aldus Ryan Rogers, CEO van Mary Kay. “Deze herhaalde mijlpaal is een getuigenis van jarenlange R&D en marketinginspanningen om oplossingen voor de huid en de schoonheid te creëren die aan de behoeften van de consumenten voldoen en die over de hele wereld geliefd zijn. Bovenal is het een bewijs van de transformatieve kracht van onze Independent Beauty Consultants die dit succes over de hele wereld helpen waarmaken."

Naast de wereldwijde erkenning, werd Mary Kay uitgeroepen tot:

#1 merk voor gezichtsmake-up in Latijns-Amerika,*

#1 merk voor lipproducten in Latijns-Amerika,*

#1 merk voor kleurcosmetica in Mexico,*

#1 merk voor huidverzorging en kleurcosmetica in Mexico.*

Sarah Boumphrey, Global Research Director van Euromonitor International, verklaart: “Onze awards zijn een weerspiegeling van de hoogste standaard qua uitmuntendheid in de sectoren die wij traceren, en schoonheid en directe verkoop vormen daar geen uitzondering op. De gehuldigden worden erkend aan de hand van een streng, op gegevens gebaseerd evaluatieproces dat uitgaat van onafhankelijk onderzoek, globale marktanalyse en grondige categorie-expertise. Euromonitor is er trots op dat we met toonaangevende bedrijven zoals Mary Kay samenwerken. Deze verwezenlijking is tekenend voor hun inzet voor prestaties en kwaliteit in een zeer concurrentieel landschap."

Met een aanwezigheid in meer dan 40 markten en miljoenen Independent Beauty Consultants over de hele wereld, blijft Mary Kay de standaard bepalen voor schoonheid die sterker maakt en het verschil maakt. Verschillende producten die bij fans zeer populair zijn, dragen bij tot Mary Kay’s #1-status, waaronder de emblematische TimeWise® huidverzorgingslijn, de door dermatologen gevalideerde Clinical Solutions® huidverzorgingslijn, de Mary Kay® Oil-Free Eye Makeup Remover die bij influencers en beroemdheden hoog aangeschreven staat, de Mary Kay® Ultimate Mascara™, de Mary Kay Unlimited® Lip Gloss en de Mary Kay® Waterproof Eyeliner, om er maar een paar te noemen.

In 2024 alleen al sleepte Mary Kay 65 schoonheidsawards in de wacht over de hele wereld. Naast de Euromonitor International #1-erkenning, scoorde Mary Kay recent nog de 11e plaats in de Women’s Wear Daily Beauty Inc.’s Top 100 schoonheidsbedrijven van 2024.

De producten van Mary Kay worden verkocht door uitstekende Independent Beauty Consultants die aan klanten persoonlijk en online een service op maat verstrekken via www.MaryKay.com en op sociale en digitale mediakanalen.

De Euromonitor-award versterkt Mary Kay als een van de meest geliefde merken ter wereld, met een bedrijfsmodel en een bedrijfsmissie gericht op het sterker maken van vrouwen, het veranderen van levens en het bijdragen tot de bescherming van onze natuurlijke grondstoffen.

Wist u dit:

Elke vijf minuten wordt wereldwijd één Mary Kay ® Oil-Free Eye Makeup Remover verkocht. 2

Oil-Free Eye Makeup Remover verkocht. Wereldwijd telt Mary Kay bijna 1.500 patenten voor producten, technologieën en verpakkingsontwerpen in haar globale portfolio. 3

Mary Kay’s moderne Richard R. Rogers (R3) global Manufacturing/R&D Center gevestigd in Lewisville, Texas, heeft een productiecapaciteit van maximaal 1,1 miljoen producten per dag.

62% van Mary Kay’s wereldwijde R&D-teams zijn vrouwen. 4

81% van Mary Kay’s Global Marketingteam & Creative Studio zijn vrouwen. 5

30% van de verkoopteamleden die vorig jaar hun Mary Kay-activiteit hebben gestart, zijn jonger dan 35 jaar.6

Over Mary Kay

Als een van de eerste doorbrekers van het zogenaamde glazen plafond, richtte Mary Kay Ash in 1963 haar schoonheidsmerk op in Texas met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom kwam tot bloei en werd een wereldwijd bedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopteamleden in meer dan 35 landen. Al meer dan 60 jaar geeft de Mary Kay-kans vrouwen de mogelijkheid om hun eigen toekomst te bepalen door middel van onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging en innovatie. Mary Kay zet zich in voor de wetenschap achter schoonheid en de productie van geavanceerde huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay gelooft in het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties, het beschermen van vrouwen die getroffen zijn door kanker en huiselijk geweld, en het aanmoedigen van jongeren om hun dromen te volgen. Lees meer op marykayglobal.com. Vind ons op Facebook, Instagram en LinkedIn, of volg ons op X.

_____________________________ 1 “Bron Euromonitor International Limited; Beauty & Personal Care Editie 2025, waarde verkoop op RSP, gegevens van 2024” * “Bron Euromonitor International Limited; Beauty & Personal Care Editie 2025, waarde verkoop op RSP, gegevens van 2024” 2 Bron: Mary Kay Inc., gegevens zoals in december 2024, voor de voorbije 12 maanden, gebaseerd op verkochte stuks. 3 Bron: Mary Kay Inc., zoals in 2025. 4 Bron: Women Representation & Leadership at Mary Kay (mei 2025). 5 Bron: Women Representation & Leadership at Mary Kay (mei 2025). 6 Bron: Mary Kay Inc., V.S.-gegevens 2024. Expand

