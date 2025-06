三連冠:Mary Kay Inc.連續第三年被評為全球第一護膚和彩妝直銷品牌

Share

代表性的美妝品牌和全球創業公司Mary Kay Inc.連續第三年被Euromonitor International評選為全球第一護膚和彩妝直銷品牌。(照片提供:Mary Kay Inc.)

More News From Mary Kay Inc.

Get RSS Feed

Mary Kay激勵未來的創新者:STEM領域的年輕女性「融合」美麗與科學 達拉斯--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- Mary Kay Inc.作為科學、創新與推動年輕女性教育的全球領導者,於2月11日慶祝了 國際婦女與女孩科學日十週年。並舉辦了一場探索性活動,旨在激勵下一代女性STEM領導者。根據聯合國教科文組織(UNESCO)的數據,「在高等教育階段,女性僅佔STEM相關領域註冊學生的35%」(UNESCO,2020年)。 來自Lewisville高中Harmon校區的三十名學生抵達位於德克薩斯州路易斯維爾的Mary Kay Richard R. Rogers製造與研發中心(R3),並受到Mary Kay北美製造部副總裁Nichole Jones-Dooley的熱情歡迎,她分享了激勵人心的歡迎詞以及個人在STEM領域的職業發展歷程。隨後,學生們展開了一次導覽參觀之旅,深入了解這座先進設施,並探索全球美容與製造業中與STEM相關的各種職業機會。 當天的亮點是由Mary Kay產品配方經理Carissa Dowdy主講的化妝品化學課程與實踐實驗。參與者學習了構建複雜產品配方的細節,以及熱門美容產品背後的科學原理。隨後,學生們將所學知識應...