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三連冠：Mary Kay Inc.連續第三年被評為全球第一護膚和彩妝直銷品牌

代表性的美妝品牌和全球創業公司Mary Kay Inc.連續第三年被Euromonitor International評選為全球第一護膚和彩妝直銷品牌。（照片提供：Mary Kay Inc.）

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 好事成三：代表性的美妝品牌和全球創業公司Mary Kay Inc.連續第三年被Euromonitor International評選為全球第一護膚和彩妝直銷品牌1

Euromonitor International是首屈一指的全球商業情報、市場分析和消費者洞察供應商，在100多個國家展開市場研究逾50載。

Mary Kay執行長Ryan Rogers表示：「連續三年被Euromonitor International評選為『全球第一護膚和彩妝直銷品牌』，是Mary Kay的一項『大滿貫』成就。蟬聯這一里程碑式的榮譽印證了我們多年來在研發和行銷領域的投入——致力於打造滿足消費者需求並深受全世界喜愛的護膚與美妝解決方案。最重要的是，它彰顯了我們獨立美妝顧問的變革力量，正是這些顧問在全球推動著這一成功。」

除全球榮譽外，Mary Kay還榮獲以下稱號：

  • 拉丁美洲面部彩妝第一品牌*，
  • 拉丁美洲唇部產品第一品牌*，
  • 墨西哥彩妝第一品牌*，
  • 墨西哥護膚及彩妝第一品牌*。

Euromonitor International全球研究總監Sarah Boumphrey表示：「我們的獎項反映了所追蹤產業的最高卓越標準，美妝與直銷領域也不例外。得獎者憑藉嚴格的資料驅動評估流程脫穎而出，該流程藉助了獨立研究、全球市場分析以及深厚的品類專業知識。Euromonitor很榮幸能與Mary Kay這樣的頂尖企業合作，這一成就彰顯了其在競爭激烈的市場中對效能和品質的承諾。」

Mary Kay業務遍及40多個市場，在全球擁有數百萬名獨立美妝顧問，持續樹立賦能與實效兼具的美妝業標準。多款明星產品協助Mary Kay穩居榜首地位，包括代表性的TimeWise®護膚系列、經皮膚科醫生驗證的Clinical Solutions®護膚系列、深受網紅與名流喜愛的Mary Kay®無油眼部卸妝液、Mary Kay®Ultimate Mascara™睫毛膏、Mary Kay Unlimited®唇彩及Mary Kay®防水眼線筆等。

僅2024年，Mary Kay就在全球榮獲65項美妝大獎。除Euromonitor International的榜首排名外，Mary Kay近期還以第11名的排名入選了Women’s Wear Daily Beauty Inc.的「2024年全球百大美妝企業」排行榜。

Mary Kay產品由業界頂尖的獨立美妝顧問銷售，這些顧問透過www.MaryKay.com官網、社群媒體及數位媒體通路，為客戶提供線上和線下個人化服務。

Euromonitor的獎項進一步鞏固了Mary Kay全球最受青睞品牌之一的地位，其商業模式與企業使命聚焦於賦能女性、改變生活並協助保護自然資源。

您知道嗎

  • 全球每5分鐘就有一瓶Mary Kay®無油眼部卸妝液售出。2
  • Mary Kay全球產品、技術和包裝設計組合持有近1500項專利。3
  • Mary Kay位於德州路易斯維爾的先進Richard R. Rogers (R3)全球製造/研發中心日產能高達110萬件產品。
  • Mary Kay全球研發團隊中62%為女性。4
  • Mary Kay全球行銷團隊和創意工作室中81%為女性。5
  • 過去一年開啟Mary Kay事業的銷售人員中，30%年齡在35歲以下。6

關於Mary Kay Inc.

敢於打破玻璃天花板的先驅Mary Kay Ash于1963年在德州創立了她的夢想美妝品牌，其目標只有一個：豐富女性生活。這個夢想已經發展成為一家全球性公司，在40多個市場擁有數百萬獨立銷售人員。60多年來，Mary Kay提供的機會使女性能夠透過教育、指導、宣導和創新活動來定義自己的未來。Mary Kay致力於投資美妝背後的科學，並生產尖端護膚、彩妝、營養補充品和香水等產品。Mary Kay相信我們需要為了子孫後代保護我們的地球，保護受癌症和家暴影響的女性，並鼓勵年輕人追隨自己的夢想。更多資訊請造訪 marykayglobal.com 。歡迎在 FacebookInstagramLinkedInX 上關注我們。

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1 「資料來源：Euromonitor International Limited；《美妝與個人護理2025版》，建議零售價(RSP)下的價值銷售額，2024年資料」

* 「資料來源：Euromonitor International Limited；《美妝與個人護理2025版》，RSP下的價值銷售額，2024年資料」

2 資料來源：Mary Kay Inc.，截至2024年12月的過去12個月銷售量資料（以售出單位為基礎）。

3 資料來源：Mary Kay Inc.，截至2025年。

4 資料來源：《Mary Kay女性代表與領導力報告》（2025年5月）

5 資料來源：《Mary Kay女性代表與領導力報告》（2025年5月）

6 資料來源：Mary Kay Inc.，2024年美國市場資料。

 免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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972.687.5332或media@mkcorp.com

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