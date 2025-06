Uma, duas, três: Mary Kay Inc. é eleita a marca n.º 1 em vendas diretas de produtos para a pele e cosméticos coloridos no mundo por três anos consecutivos

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Coisas boas vêm em trios: a icônica marca de beleza e empresa global de empreendedorismo Mary Kay Inc. foi novamente reconhecida como a marca marca n.º 1 em vendas diretas de produtos para a pele e cosméticos coloridos no mundo1 pela Euromonitor International, pelo terceiro ano consecutivo.

A Euromonitor International é a principal fornecedora de inteligência de negócios global, análise de mercado e insights de consumo, com mais de 50 anos de experiência em pesquisa de mercado em mais de 100 países.

“Ser nomeada a marca n.º 1 do mundo em vendas diretas de cuidados com a pele e cosméticos coloridos pela Euromonitor International pelo terceiro ano seguido é uma conquista extraordinária para a Mary Kay”, disse Ryan Rogers, diretor-executivo da Mary Kay. “Este marco reflete anos de dedicação em pesquisa, desenvolvimento e marketing para criar soluções de beleza e cuidados com a pele que atendam às necessidades dos consumidores e conquistem corações em todas as partes do mundo. Acima de tudo, é um tributo ao poder transformador de nossas Consultoras de Beleza Independentes, que impulsionam esse sucesso em escala global”.

Além do reconhecimento internacional, a Mary Kay também foi nomeada:

Marca n.º 1 em maquiagem facial na América Latina*

Marca n.º 1 em produtos para os lábios na América Latina*

Marca n.º 1 em cosméticos coloridos no México*

Marca n.º 1 em cuidados com a pele e cosméticos coloridos no México*

Sarah Boumphrey, diretora de Pesquisa Global da Euromonitor International, afirmou: “Nossos prêmios refletem o mais alto padrão de excelência nos setores que acompanhamos – e os segmentos de beleza e venda direta não são exceção. Os vencedores são selecionados por meio de um rigoroso processo baseado em dados, respaldado por pesquisas independentes, análises de mercado globais e conhecimento aprofundado da categoria. A Euromonitor tem orgulho de colaborar com empresas líderes como a Mary Kay, e esta conquista ressalta seu compromisso com desempenho e qualidade em um mercado altamente competitivo”.

Com presença em mais de 40 mercados e milhões de Consultoras de Beleza Independentes ao redor do mundo, a Mary Kay continua a definir o padrão de beleza que empodera e entrega resultados. Diversos produtos queridinhos contribuem para esse status de liderança, incluindo: a icônica linha de cuidados com a pele TimeWise®, a linha Clinical Solutions® validada por dermatologistas, o removedor de maquiagem para os olhos sem óleo Mary Kay® adorado por influenciadores e celebridades, a máscara para cílios Mary Kay®Ultimate Mascara™, o gloss labial Mary Kay Unlimited® e o delineador à prova d’água Mary Kay®, entre outros.

Somente em 2024, a Mary Kay conquistou 65 prêmios de beleza ao redor do mundo. Além de ser reconhecida como número 1 pela Euromonitor International, a empresa também ficou em 11º lugar na lista das 100 melhores empresas de beleza de 2024 da Women’s Wear Daily Beauty Inc.

Os produtos Mary Kay são oferecidos pelas melhores Consultoras de Beleza Independentes, que prestam atendimento personalizado, tanto presencialmente quanto online, em www.MaryKay.com, além de atuarem nos canais digitais e redes sociais.

O reconhecimento da Euromonitor reforça a posição da Mary Kay como uma das marcas mais queridas e respeitadas do mundo, com um modelo de negócios e uma missão corporativa voltados a empoderar mulheres, transformar vidas e proteger nossos recursos naturais.

Você sabia...

Um removedor de maquiagem para os olhos sem óleo Mary Kay ® é vendido a cada 5 minutos no mundo inteiro. 2

é vendido a cada 5 minutos no mundo inteiro. Quase 1.500 patentes globais são detidas pela Mary Kay para produtos, tecnologias e designs de embalagens em seu portfólio global. 3

O Centro Global de Manufatura/P&D de última geração da Mary Kay, Richard R. Rogers (R3), localizado em Lewisville, Texas, tem uma capacidade de produção de até 1.1 milhão de produtos por dia.

62% das equipes globais de P&D da Mary Kay são mulheres. 4

81% da equipe global de Marketing e do Estúdio Criativo da Mary Kay são mulheres. 5

30% dos membros da força de vendas que iniciaram seu negócio Mary Kay no último ano têm menos de 35 anos.6

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou a marca de beleza de seus sonhos no Texas em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa internacional com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 40 países. Durante 60 anos, a oportunidade Mary Kay capacitou as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio da educação, orientação, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e produzir cuidados da pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias de última geração. A Mary Kay acredita na preservação de nosso planeta para as gerações futuras, ao proteger as mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e incentivar os jovens a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no X.

