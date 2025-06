Un, deux, trois championnats : Mary Kay Inc. nommée première marque mondiale de vente directe de soins de la peau et de cosmétiques de couleur pour la troisième année consécutive

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Toutes les bonnes choses vont par trois : une marque de beauté emblématique et une entreprise d'entreprenariat mondiale Mary Kay Inc. de nouveau nommée première marque mondiale de vente directe de produits de soin de la peau et de cosmétiques de couleur1 par Euromonitor International pour la troisième année consécutive.

Euromonitor International est le premier fournisseur mondial de veille d'affaires, d'analyses de marché et d'informations sur les consommateurs, avec plus de 50 ans d'expérience dans la réalisation d'études de marché dans plus de 100 pays.

« Le fait d'être nommée première marque de vente directe de soins de la peau et de cosmétiques de couleur dans le monde par Euromonitor International trois années de suite est un grand chelem pour Mary Kay, » a déclaré Ryan Rogers, CEO de Mary Kay. « Cette nouvelle étape témoigne des années d'efforts en matière de R&D et de marketing qui ont servi à créer des solutions pour la peau et la beauté répondant aux besoins des consommateurs et appréciées dans le monde entier. Par-dessus tout, il prouve le pouvoir transformateur de nos conseillères en beauté indépendantes qui sont à l'origine de ce succès à l'échelle mondiale ».

En plus de cette reconnaissance mondiale, Mary Kay a été nommée :

Première marque de maquillage pour le visage en Amérique latine*,

Première marque de produits pour les lèvres en Amérique latine*,

Première marque de cosmétiques de couleur au Mexique*,

Première marque de soins de la peau et de cosmétiques de couleur au Mexique*.

Sarah Boumphrey, directrice de la recherche mondiale chez Euromonitor International, a déclaré : « Nos prix reflètent le plus haut niveau d'excellence dans les secteurs que nous suivons, la beauté et la vente directe ne faisant pas exception. Les lauréats sont reconnus à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux basé sur les données qui s'appuient sur des recherches indépendantes, une analyse du marché mondial et une profonde expertise approfondie des catégories. Euromonitor est fière de collaborer avec des entreprises de premier plan, telles que Mary Kay, et cet accomplissement témoigne de leur engagement en faveur de la performance et de la qualité dans un environnement très concurrentiel ».

Grâce à sa présence sur plus de 40 marchés et à des millions de conseillères de beauté indépendantes dans le monde entier, Mary Kay reste la référence d'une beauté qui octroie pouvoir et efficacité. Plusieurs produits appréciés des fans contribuent au statut de numéro un de Mary Kay, notamment l'emblématique gamme de soins de la peau TimeWise®, la gamme de soins de la peau Solutions cliniques ®, agréée par les dermatologues, le démaquillant pour les yeux sans huile Mary Kay® que les influenceuses et les célébrités adorent, le Mary Kay ® Ultimate Mascara™, le gloss Mary Kay Unlimited®, et l'eyeliner waterproof Mary Kay®, ñour n'en nommer que quelques-uns.

Pour la seule année de 2024, Mary Kay a remporté 65 prix de beauté dans le monde. Outre le statut de numéro 1 octroyé par Euromonitor International , Mary Kay a récemment été classée numéro 11 dans le classement de 2024 pour les 100 premières entreprises de beauté du Women’s Wear Daily Beauty Inc.

Les produits Mary Kay sont vendus par les meilleures conseillères de beauté indépendantes qui offrent un service personnalisé aux clients en présentiel et en ligne sur le site www.MaryKay.com, et sur les canaux de médias sociaux et canaux numériques.

Le prix Euromonitor consolide Mary Kay comme l'une des marques les plus appréciées au monde, avec un modèle et une mission d'entreprise orientés vers l'autonomisation des femmes, la transformation des vies et la protection de nos ressources naturelles.

Le saviez-vous :

Un démaquillant pour les yeux sans huile Mary Kay ® est vendu toutes les cinq minutes dans le monde. 2

est vendu toutes les cinq minutes dans le monde. Mary Kay détient dans son portefeuille mondial près de 1 500 brevets dans le monde pour des produits, des technologies et des conceptions d'emballage. 3

Le centre mondial de fabrication et de R&D Richard R. Rogers (R3) de Mary Kay, situé à Lewisville, au Texas, possède une capacité de production de 1,1 million de produits par jour.

62 % des équipes mondiales de R&D de Mary Kay sont composées de femmes. 4

81 % des membres de l'équipe de marketing mondial et du studio de création de Mary Kay sont des femmes. 5

30 % des membres de la force de vente qui ont démarré leur activité chez Mary Kay l'année dernière ont moins de 35 ans.6

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières femmes à avoir brisé le plafond de verre, a fondé la marque de beauté de ses rêves au Texas en 1963 avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est transformé en une entreprise mondiale comptant des millions de membres de forces de vente indépendantes sur plus de 40 marchés. Depuis plus de 60 ans, les opportunités Mary Kay permettent aux femmes de façonner leur propre avenir grâce à l'éducation, au mentorat, à la défense des droits et à l'innovation. Mary Kay se consacre à l'investissement dans la science qui soutient la beauté et à la fabrication des produits de soins de la peau, de maquillage, de suppléments nutritionnels et de parfums à la pointe de l'industrie. Mary Kay croit en la conservation de notre planète pour les générations futures, en la protection des femmes atteintes de cancer et de violence conjugale, et en l'incitation des jeunes à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur X.

_____________________________ 1« Source Euromonitor International Limited ; Beauté et Soins personnels, édition 2025, valeur des ventes au RSP, données 2024 » * « Source Euromonitor International Limited ; Beauté et Soins personnels, édition 2025, valeur des ventes au RSP, données 2024 » 2 Source : Mary Kay Inc., : Mary Kay Inc, données de décembre 2024 pour les 12 derniers mois, sur la base des unités vendues. 3 Source : Mary Kay Inc., : Mary Kay Inc. en 2025. 4 Source : représentation des femmes et du leadership chez Mary Kay (mai 2025). 5 Source : représentation des femmes et du leadership chez Mary Kay (mai 2025). 6 Source : Mary Kay Inc., Mary Kay Inc. données américaines pour 2024. Expand

