Uno, due, tre e a capo! Mary Kay Inc. nominata il brand n. 1 al mondo di vendita diretta di prodotti per la cura della pelle e cosmetici pigmentati per tre anni consecutivi

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Le cose belle si presentano in gruppi di tre: l'iconico brand della bellezza e dell'imprenditoria globale Mary Kay Inc. è stata nominata ancora una volta il brand n. 1 al mondo di vendita diretta di prodotti per la cura della pelle e cosmetici pigmentati1 da Euromonitor International per il terzo anno consecutivo.

Euromonitor International è il principale fornitore internazionale di business intelligence, analisi di mercato e dati approfonditi e utili sui consumatori che da oltre 50 anni conduce ricerche di mercato in più di 100 Paesi del mondo.

"Essere nominata il brand n. 1 al mondo di vendita diretta di prodotti per la cura della pelle e cosmetici pigmentati da Euromonitor International per tre anni consecutivi segna un grande traguardo per Mary Kay”, ha dichiarato Ryan Rogers, Direttore generale di Mary Kay. “Questo traguardo ripetuto riflette anni di R&S e impegno nel marketing per creare soluzioni per la cosmesi e la cura della pelle che soddisfano le esigenze dei consumatori e sono amate in tutto il mondo. Soprattutto, dimostra il potere trasformativo dei nostri Consulenti di bellezza indipendenti che promuovono questo successo a livello mondiale".

Oltre al riconoscimento globale, Mary Kay è stata nominata:

Brand n. 1 di prodotti per il make-up del viso in America Latina,*

Brand n. 1 di prodotti per le labbra in America Latina,*

Brand n. 1 di cosmetici pigmentati in Messico,*

Brand n. 1 di prodotti per la cura della pelle e cosmetici pigmentati in Messico.*

Sarah Boumphrey, Direttrice della ricerca globale presso Euromonitor International, ha dichiarato, “I nostri premi riflettono il massimo standard di eccellenza nei settori che seguiamo, e la bellezza e la vendita diretta non fanno eccezione. I destinatari dei premi vengono riconosciuti attraverso un processo di valutazione rigoroso e basato sui dati, fondato sulla ricerca indipendente, sull'analisi del mercato globale e sulle vaste competenze nella categoria. Euromonitor è orgogliosa di collaborare con aziende leader, come Mary Kay, e questo successo significa il loro impegno nelle prestazioni e nella qualità in uno scenario altamente competitivo".

Con una presenza in oltre 40 mercati e milioni di Consulenti di bellezza indipendenti in tutto il mondo, Mary Kay continua a rappresentare uno standard per la bellezza che dà indipendenza e mantiene le promesse. Sono molti i prodotti preferiti dai nostri affezionati consumatori che contribuiscono alla posizione di prestigio di Mary Kay, compresa l'iconica linea di prodotti per la cura della pelle TimeWise®, la linea di prodotti per la cura della pelle dermatologicamente testata Clinical Solutions®, lo struccante per gli occhi privo di olio Mary Kay® amato da influencer e celebrità, Mary Kay® Ultimate Mascara™, il rossetto Mary Kay Unlimited® Lip Gloss, e l’eyeliner resistente all’acqua Mary Kay®, per menzionarne solo alcuni.

Solo nel 2024, Mary Kay ha vinto 65 premi di bellezza in tutto il mondo. Oltre al riconoscimento n. 1 di Euromonitor International, Mary Kay si è recentemente posizionata all'11 posto nella classifica 2024 delle Prime 100 aziende di prodotti cosmetici di Women’s Wear Daily Beauty Inc.

I prodotti Mary Kay sono venduti dai migliori Consulenti di bellezza indipendenti migliori della categoria, che offrono un servizio personalizzato a clienti di persona e online su www.MaryKay.com, e sui canali dei social e dei media digitali.

Il riconoscimento di Euromonitor consolida Mary Kay come uno dei marchi più amati al mondo con un modello aziendale e una corporate mission incentrata sul rendere le donne indipendenti, trasformare le vite e aiutare a proteggere le nostre risorse naturali.

Lo sapevate?

Un Mary Kay ® Oil-Free Eye Makeup Remover viene venduto ogni 5 minuti in tutto il mondo. 2

Oil-Free Eye Makeup Remover viene venduto ogni 5 minuti in tutto il mondo. Mary Kay detiene quasi 1.500 brevetti relativi a prodotti, tecnologie e design delle confezioni nel suo portafoglio globale. 3

L'impianto di produzione/R&S globale all'avanguardia di Mary Kay Richard R. Rogers (R3) di Lewisville, Texas, vanta una capacità produttiva massima di 1,1 milioni di prodotti al giorno.

Il 62% del team globale di R&S di Mary Kay è costituito da donne. 4

L'81% del team di Global Marketing & Creative Studio di Mary Kay è costituito da donne. 5

Il 30% dei membri del personale commerciale che ha avviato l'attività Mary Kay nello scorso anno ha meno di 35 anni.6

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle prime a infrangere il soffitto di cristallo, ha fondato la società di bellezza dei suoi sogni in Texas nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno è sbocciato in un'azienda multimiliardaria con milioni di venditori indipendenti in oltre 40 mercati. Da più di 60 anni, l'opportunità Mary Kay sostiene le donne nel definire il loro futuro attraverso l'istruzione, il tutoraggio, la difesa e l'innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti all'avanguardia per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nella tutela del nostro pianeta per le generazioni future, nella protezione delle donne colpite da tumori e vittime di violenza domestica e nell'incoraggiamento dei giovani a. seguire i propri sogni. Per saperne di più marykayglobal.com. Trovateci su Facebook, Instagram, e LinkedIn, o seguiteci su X.

_____________________________ 1 “Fonte: Euromonitor International Limited; Bellezza e cura della persona Edizione 2025, Valore delle vendite al prezzo di vendita al dettaglio, dati del 2024” * “Fonte: Euromonitor International Limited; Bellezza e cura della persona Edizione 2025, Valore delle vendite al prezzo di vendita al dettaglio, dati del 2024” 2 Fonte: Mary Kay Inc., dati al dicembre 2024, negli ultimi 12 mesi, basati sul numero di unità vendute. 3 Fonte: Mary Kay Inc., anno 2025. 4 Fonte: Women Representation and Leadership at Mary Kay (Rappresentazione e leadership delle donne in Mary Kay) (maggio 2025). 5 Fonte: Women Representation and Leadership at Mary Kay (Rappresentazione e leadership delle donne in Mary Kay) (maggio 2025). 6 Fonte: Mary Kay Inc., dati USA 2024. Expand

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.