Duppla impulsiona inclusão financeira na Colômbia com insights a partir de dados comportamentais da Begini

BOGOTÁ, Colômbia--(BUSINESS WIRE)--A Duppla, startup colombiana de tecnologia de propriedade, implantou com sucesso a solução de dados comportamentais da Begini para acelerar seu modelo de aluguel com opção de compra, apoiando sua missão de desbloquear a possibilidade da casa própria a famílias carentes.

A plataforma da Begini possibilitou que a Duppla aprimorasse os processos de avaliação de crédito, ampliasse o acesso à sua solução de habitação e ganhasse insights estratégicos para apoiar o crescimento sustentável de portfólio.

Com o desafio de atender clientes com crédito invisível que são tipicamente excluídos pelas instituições financeiras tradicionais, a Duppla se voltou à Begini, plataforma de dados comportamentais que permite tomada de decisão ética e preditiva para clientes com crédito limitado. Com a solução da Begini, a Duppla alcançou integração no mesmo dia, lançando avaliações de crédito psicométricas com esforço técnico mínimo.

Desde o lançamento, a Duppla viu adoção notável: 93% dos requerentes concluíram o processo de avaliação, validando o design centrado no usuário e a interface intuitiva da solução da Begini. Inicialmente introduzida como dado complementar, a pontuação psicométrica da Begini é agora um componente principal da política de crédito da Duppla.

"A pontuação psicométrica é crítica na nossa política de aceitação do cliente", afirmou Nicolás Ayala, da Duppla. "A Begini nos permite analisar o risco de maneiras que os sistemas tradicionais não conseguem, o que nos ajuda a ampliar o acesso, ao passo que mantemos a qualidade do portfólio".

Além da pontuação de crédito, a Duppla adotou o potencial mais amplo dos insights baseados no caráter. Traços de personalidade como consciência, honestidade e moderação, que fazem parte das avaliações da Begini, agora são analisados para melhorar o valor do ciclo de vida do cliente e o engajamento a longo prazo.

Essa parceria também remodelou o alinhamento interno. A equipe de vendas, inicialmente incerta sobre a receptividade do usuário, agora promove a avaliação psicométrica como uma porta de entrada a benefícios e ofertas personalizadas. Internamente, a equipe comercial também tem obtido valor: ao aproveitar os insights da Begini, eles conseguem aprovar, de forma responsável, mais requerentes, alinhando os incentivos em aquisição de clientes e crescimento de portfólio.

A solução da Begini se tornou um ativo estratégico no que diz respeito a atrair e reconfortar investidores. Ao fortalecer os controles de risco e demonstrar subscrição científica e orientada por dados, a Duppla tem aprimorado a transparência e a confiança para aqueles financiando seus ativos de habitação.

"Uma das principais perguntas que recebemos das partes interessadas é como gerenciar o risco dado nosso segmento de clientes", afirmou Ayala. "A Begini nos permitiu apresentar um processo robusto e inovador que nos diferencia e gera confiança real no nosso modelo de crescimento".

"Este é o tipo de parceria que valida tanto nossa visão quanto nossa execução", afirmou James Hume, CEO da Begini. "Não estamos só melhorando a pontuação de crédito; estamos remodelando como as instituições financeiras pensam sobre inclusão e risco em economias emergentes".

Para saber mais sobre a Begini, acesse: https://www.begini.co/ e Linkedin

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.