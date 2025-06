O sistema bancário totalmente baseado na nuvem do Minna Bank será fornecido externamente pela primeira vez ao MUFG Bank

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--O Minna Bank anunciou que o sistema bancário totalmente baseado na nuvem desenvolvido e operado pela Zerobank Design Factory (ZDF), subsidiária do Fukuoka Financial Group, em colaboração com a Accenture e operando na Google Cloud, foi selecionado como o sistema principal para o banco digital recém-estabelecido pelo MUFG Bank.

Em 2022, a ZDF anunciou seus planos de oferecer os sistemas para instituições financeiras locais e globais, bem como a entidades não financeiras que buscam lançar serviços bancários. Essa ação marca a primeira vez em que a ZDF expande o sistema a organizações externas.

Pensando no futuro, a ZDF visa lidar com os desafios que as empresas enfrentam ao entrar no setor bancário e em outros setores através do fornecimento do sistema, contribuindo, assim, para o crescimento e a inovação do mercado bancário digital tanto nacional quanto internacionalmente.

Primeiro banco digital do Japão | Estudo de caso do Minna Bank | Accenture

* Google Cloud é uma marca comercial da Google LLC.

Masashi Nakano, gerente-administrativo sênior, líder de serviços financeiros na região Ásia-Pacífico e no Japão da Accenture

Nos bancos japoneses, a necessidade por maior velocidade na gestão tem destacado desafios significativos no que diz respeito à ineficiência e aos altos custos dos existentes sistemas principais. Uma solução eficiente para lidar com isso é a adoção de um sistema bancário em uma plataforma de microsserviços baseada na nuvem. Esse sistema incorpora várias tecnologias avançadas, incluindo arquitetura de microsserviços em várias nuvens e DevSecOps. Criada para aprimorar os novos sistemas bancários, essa solução contribui significantemente para o crescimento dos serviços, acelera a velocidade de implantação e melhora a eficiência operacional. Esse sistema inovador com seu design modular e capacidade de integração parcial com sistemas existentes oferece aplicações versáteis para bancos, instituições financeiras não bancárias e entidades não financeiras tanto nacional quanto internacionalmente. A Accenture continuará colaborando com as instituições financeiras para lidar com os desafios de gestão e contribuir para o seu crescimento.

Toby Brown, gerente-administrativo global de indústrias reguladas da Google Cloud

Nossa colaboração com o Minna Bank reforça que a tecnologia baseada na nuvem pode proporcionar flexibilidade, velocidade e confiabilidade para os sistemas principais dentro dos bancos globais. O uso das tecnologias avançadas da Google Cloud por parte do Minna Bank, como o Google Kubernetes Engine para escala elástica, o Spanner para consistência global dos dados e a Vertex AI para insights inteligentes, é um plano para acelerar a transformação digital para muito além da área bancária, possibilitando que os setores, do varejo à mobilidade, integrem perfeitamente os serviços financeiros e gerem um novo valor aos seus clientes.

Kenichi Nagayoshi, presidente e CEO da ZDF e do Minna Bank

Lançado em maio de 2021 como o primeiro banco digital do Japão, o Minna Bank agora atende a 1,3 milhões de contas e muitos clientes em território nacional. O Minna Bank vem progredindo três negócios: o negócio B2C que fornece serviços financeiros a indivíduos; o negócio B2B2X, que oferece funções e serviços financeiros para empresas parceiras através de API; e o negócio de fornecimento de sistema bancário. Desde o seu estabelecimento, o banco acumula e atualiza suas tecnologias e expertise relacionadas aos sistemas, às funcionalidades e ao design requeridas em um banco digital. Como resultado, acreditamos que o recém primeiro fornecimento externo do nosso sistema representa um marco valioso. Ao seguirmos adiante, esperamos contribuir, mesmo que só um pouco, ao desenvolvimento do mercado bancário digital tanto nacional quanto internacionalmente através do fornecimento do sistema.

Sobre o Minna Bank

O Minna Bank, Ltd. é o primeiro banco digital do Japão, com início das operações comerciais em 28 de maio de 2021. Minna Bank significa "um banco para todos" em japonês. Sua missão é "fornecer conexões valiosas para todos". O Minna Bank se dedica a se tornar pioneiro no setor de serviços financeiros, criando e conectando ecossistemas, incluindo o consumidor, clientes empresariais e várias comunidades. O Minna Bank é uma subsidiária integral do Fukuoka Financial Group.

https://corporate.minna-no-ginko.com/

Sobre a Zerobank Design Factory (ZDF)

A ZDF é uma empresa de desenvolvimento de sistemas que construiu o sistema principal do Minna Bank e é o primeiro desenvolvedor no Japão a construir o sistema bancário principal em uma nuvem pública. A ZDF é uma subsidiária integral do Fukuoka Financial Group.

https://www.zdf.jp/en/

Sobre o Fukuoka Financial Group

O Fukuoka Financial Group, Inc. (FFG, TOKYO:8354), estabelecido em 2007, é o maior grupo financeiro regional do Japão. O FFG tem uma ampla rede que abrange toda a região de Kyushu. O FFG segue ativamente uma estratégia de transformação digital (TD) e estabeleceu o Minna Bank, o primeiro banco digital do Japão arquitetado do zero.

https://www.fukuoka-fg.com/en/

