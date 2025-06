Ford automatiza planejamento da cadeia de suprimentos com a RELEX

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--A Ford América do Sul escolheu a RELEX Solutions, fornecedora de soluções unificadas de planejamento de cadeia de suprimentos e varejo, para acelerar suas operações de pós-venda de autopeças. Ao substituir seu sistema atual de supply chain, a Ford busca atingir níveis mais altos de serviço para os concessionários, melhorar a precisão das previsões, reduzir custos de estoque e automatizar os processos de planejamento para obter mais eficiência. A parceira da RELEX, DemandTex, apoiará a implementação em cinco países da América do Sul: Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia.

A Ford América do Sul gerencia uma cadeia de suprimentos altamente complexa, com 600 fornecedores, 10 centros de distribuição, 150 mil SKUs e 400 concessionárias. A iniciativa garantirá que os concessionários da região tenham as peças certas no momento certo, aumentando a satisfação do cliente e minimizando o tempo de inatividade dos veículos.

Com a plataforma baseada em IA da RELEX, a Ford otimizará os níveis de estoque — inclusive de itens de baixa rotatividade — ao mesmo tempo em que automatiza processos de planejamento para reduzir o trabalho manual. A companhia ajudará a Ford a fortalecer as capacidades de compras, permitir o planejamento integrado e aplicar previsão de demanda com múltiplos fatores (regressores) para obter maior precisão. Além disso, a Ford usará recursos de colaboração com fornecedores e planejamento de cenários para simplificar as operações e manter um forte alinhamento com seus parceiros.

“A abordagem baseada em IA da RELEX vai nos ajudar a tomar decisões mais inteligentes e rápidas, melhorar a precisão das previsões e aumentar o nível de serviço para nossos concessionários, ao mesmo tempo em que controlamos os custos”, disse Carlos Laprega, gerente sênior de logística de pós-venda de peças da Ford América do Sul. “Eles vão apoiar nossos objetivos estratégicos de eficiência e satisfação do cliente.”

“Estamos empolgados em fazer parte da transformação da Ford América do Sul”, afirmou Emre Sener, CEO da DemandTex. “Junto com a RELEX, vamos ajudar a Ford a otimizar estoques, automatizar operações e fortalecer a colaboração com fornecedores — impulsionando um desempenho superior em toda a cadeia.”

“A RELEX tem orgulho de apoiar essa marca icônica na transformação de suas operações de supply chain”, disse Carlos Victoria, vice-presidente sênior de vendas das Américas na RELEX Solutions. “Nossa colaboração ajudará a Ford a alcançar novos níveis de agilidade, eficiência e resiliência. Estamos empolgados em entregar valor rápido e mensurável que sustente o sucesso de longo prazo da Ford.”