Das vollständig cloudbasierte Bankensystem der Minna Bank wird der MUFG Bank und damit zum ersten Mal extern bereitgestellt

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Minna Bank gab bekannt, dass das vollständig cloudbasierte Bankensystem, das von Zerobank Design Factory (ZDF), einer Tochtergesellschaft der Fukuoka Financial Group, in Zusammenarbeit mit Accenture entwickelt und in Google Cloud betrieben wird, als Kernbankensystem der neu gegründeten digitalen Bank der MUFG Bank ausgewählt wurde.

2022 verkündete ZDF ihre Pläne, das System lokalen und globalen Finanzinstitutionen anzubieten sowie Nichtfinanzunternehmen, die Bankdienstleistungen bereitstellen möchten. Das ist das erste Mal, dass ZDF das System in einer externen Organisation implementiert.

In Zukunft möchte ZDF Unternehmen, die in das Bankengewerbe und andere Sektoren eintreten, durch Bereitstellung des Systems dabei helfen, die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Damit soll auch zu Wachstum und Innovation des nationalen und internationalen Markts für digitales Banking beigetragen werden.

Japans erste digitale Bank | Fallstudie Minna Bank | Accenture

Masashi Nakano, Senior Managing Director, Lead, Financial Services, Asiatisch-Pazifischer Raum und Japan, Accenture

In japanischen Banken wurden durch den Bedarf an einem schnelleren Management zentrale Herausforderungen im Hinblick auf die Ineffizienz und die hohen Kosten aktueller Kernbankensysteme aufgedeckt. Eine wirksame Lösung ist die Implementierung eines cloudbasierten Bankensystems mit Microservice-Plattform. Dieses System umfasst zahlreiche fortschrittliche Technologien, darunter Multicloud, Microservice-Architektur und DevSecOps. Diese Lösung, die neue Bankensysteme verbessern soll, trägt deutlich zur Ausweitung von Dienstleistungen bei, verkürzt die Bereitstellung und steigert die operative Effizienz. Dieses innovative System mit modularem Design und Möglichkeit zur teilweisen Integration in vorhandene Systeme bietet vielseitige Anwendungen für Banken, nicht dem Bankensektor angehörende Finanzinstitute und Nichtfinanzunternehmen im In- und Ausland. Accenture wird weiterhin mit Finanzinstitutionen zusammenarbeiten, um Herausforderungen im Managementbereich anzugehen und ihr Wachstum zu steigern.

Toby Brown, Global Managing Director, Regulated Industries, Google Cloud

Unsere Kooperation mit der Minna Bank ist ein weiterer Beweis dafür, dass cloudbasierte Technologie Kernsysteme in globalen Banken flexibler, schneller und zuverlässiger machen kann. Die Nutzung der fortschrittlichen Google Cloud-Technologien – wie Google Kubernetes Engine für elastische Skalierbarkeit, Spanner für globale Datenkonsistenz und Vertex AI für intelligente Erkenntnisse – durch die Minna Bank dient als Blaupause für die Beschleunigung der digitalen Transformation weit über das Bankwesen hinaus, damit Branchen vom Einzelhandel bis hin zur Mobilitätsindustrie Finanzdienstleistungen nahtlos integrieren und einen Mehrwert für ihre Kunden schaffen können.

Kenichi Nagayoshi, President und CEO, ZDF und Minna Bank

Die Minna Bank wurde im Mai 2021 als Japans erste digitale Bank gegründet und bedient heute 1,3 Millionen Accounts und viele Kunden im ganzen Land. Die Minna Bank hat drei Geschäftsbereiche vorangetrieben: das B2C-Business durch die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, das B2B2X-Business durch das Angebot von Finanzfunktionen und -dienstleistungen via API an Partnerunternehmen und die Bereitstellung eines Bankensystems. Seit ihrer Gründung hat die Bank ihre Technologien und ihre Expertise über Systeme, Funktionen und Gestaltung, die für digitale Banken erforderlich ist, erweitert und aktualisiert. Daher sind wir der Meinung, dass die erste externe Bereitstellung unseres Systems einen wichtigen Meilenstein darstellt. In Zukunft möchten wir durch die Bereitstellung dieses Systems zumindest ein Bisschen zur Weiterentwicklung des nationalen und internationalen Markts für digitales Banking beitragen.

Über die Minna Bank

Minna Bank, Ltd. hat als erste digitale Bank Japans am 28. Mai 2021 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Minna Bank bedeutet auf Japanisch „eine Bank für alle“. Ihr Ziel ist es, „eine wertvolle Vernetzung für jedermann bereitzustellen“. Die Minna Bank strebt danach, ein Pionier in der Finanzdienstleistungsbranche zu werden, indem sie Ökosysteme schafft und miteinander vernetzt, die Privat- und Geschäftskunden sowie verschiedenste Gemeinschaften einschließen. Die Minna Bank ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fukuoka Financial Group.

https://corporate.minna-no-ginko.com/

Über die Zerobank Design Factory (ZDF)

ZDF ist das Systementwicklungsunternehmen, das das Kernsystem der Minna Bank entwickelt, und der erste Entwickler in Japan, der das Kernbankensystem auf einer öffentlichen Cloud aufgebaut hat. ZDF ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fukuoka Financial Group.

https://www.zdf.jp/en/

Über die Fukuoka Financial Group

Die Fukuoka Financial Group, Inc. (FFG, TOKIO:8354) wurde im Jahr 2007 gegründet und ist Japans größte regionale Finanzgruppe. Die FFG verfügt über ein breites Netzwerk, das die gesamte Region Kyushu abdeckt. Die FFG verfolgt aktiv eine Strategie der digitalen Transformation (DX) und gründete die Minna Bank, Japans erste digitale und von Grund auf neu konzipierte Bank.

https://www.fukuoka-fg.com/en/

