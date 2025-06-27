Minna Bank的全云端银行业务系统将首次对外提供给MUFG Bank

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Minna Bank宣布由Zerobank Design Factory（ZDF）与Accenture（埃森哲）联合开发的全云端银行业务系统已被MUFG Bank（三菱东京日联银行）选择为新成立数字银行的核心业务系统。ZDF是Fukuoka Financial Group（福冈金融集团）的子公司，该系统在Google Cloud上运行。

2022年，ZDF宣布计划向国内外金融机构以及有意启动银行业务的非金融实体提供该系统。这标志着ZDF首次向外部组织推广该系统。

未来，ZDF希望通过提供该系统，解决进入银行业和其他行业的公司所面临的各种挑战，从而促进国内外数字银行市场的成长和创新。

Japan首家数字银行 | Minna Bank案例研究 | Accenture

* Google Cloud是谷歌公司（Google LLC）的商标。

Masashi Nakano，Accenture亚太区及日本金融服务首席高级董事总经理

在日本银行界，提高管理速度的需求凸显了现有核心业务系统效率低下和成本高昂等主要挑战。有效解决这一挑战的一个方案是采用基于云端和微服务平台的银行系统。这种系统囊括了多种先进的技术，包括多云、微服务和DevSecOps（开发安全运营一体化）等。这种解决方案旨在增强新的银行业务系统，可显著促进服务的增长，加快部署速度，提高运营效率。这种创新的系统采用模块化设计，支持与现有系统部分集成，可在国内外银行、非银行金融机构和非金融实体灵活应用。Accenture将继续与金融机构携手合作，解决其面临的管理挑战并促进增长。

Toby Brown，Google Cloud受监管行业全球董事总经理

我们与Minna Bank的合作凸显了基于云的技术能够为全球银行实现核心业务系统的灵活性、速度和可靠性。Minna Bank使用了Google Cloud的多项先进技术，例如使用Google Kubernetes Engine来实现弹性扩展，使用Spanner来确保全球数据一致性，使用Vertex AI来获取智能见解等，成为加速银行及其他行业数字化转型的典范，让从零售到出行的各个行业都能无缝嵌入银行服务并为客户创造新价值。

Kenichi Nagayoshi，ZDF和Minna Bank总裁兼首席执行官

Minna Bank成立于2021年5月，是日本首家数字银行，目前服务全国130万个账户和许多客户。Minna Bank主要发展三个业务领域：为个人提供金融服务的B2C业务；通过API为合作伙伴公司提供金融功能和服务的B2B2X业务；银行业务系统供应业务。从成立以来，该行不断积累和更新数字银行所需系统、功能和设计方面的专长。我们认为最近首次对外提供我们的系统，标志着一个十分重要的里程碑。未来，我们希望通过提供该系统，为国内外数字银行市场的发展贡献绵薄之力。

关于Minna Bank

Minna Bank, Ltd.是日本首家数字银行，2021年5月28日开始商业运营。Minna Bank在日语中的含义是“人人银行”。Minna Bank以“为每个人提供宝贵的连接”为使命，致力于成为金融服务行业的探索者，创建和连接各种生态系统，包括消费者和企业客户以及各种社区。Minna Bank是Fukuoka Financial Group（福冈金融集团）的全资子公司。

https://corporate.minna-no-ginko.com/

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关于Zerobank Design Factory（ZDF）

ZDF是负责搭建Minna Bank核心业务系统的系统开发公司，也是日本首家在公共云上构建核心银行业务系统的开发公司。ZDF也是Fukuoka Financial Group（福冈金融集团）的全资子公司。

https://www.zdf.jp/en/

关于Fukuoka Financial Group

Fukuoka Financial Group, Inc.（株式会社福冈金融集团，简称FFG，东京证券交易所股票代码：8354） 成立于2007年，是日本最大的区域性金融集团。FFG建立了涵盖整个九州地区的广泛网络。FFG积极推进数字化转型（DX）战略，成立了日本首个全新架构的数字银行Minna Bank。

https://www.fukuoka-fg.com/en/

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