三连冠：Mary Kay Inc.连续第三年被评为全球头号护肤和彩妆直销品牌

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 好事成三：标志性的美容品牌和全球创业公司Mary Kay Inc.连续第三年被Euromonitor International评为全球头号护肤和彩妆直销品牌1 。

Euromonitor International是首屈一指的全球商业情报、市场分析和消费者洞察提供商，在100多个国家开展市场研究逾50载。

Mary Kay首席执行官Ryan Rogers表示：“连续三年被Euromonitor International评为‘全球头号护肤和彩妆直销品牌’，是Mary Kay的一项‘大满贯’成就。蝉联这一里程碑式的荣誉印证了我们多年来在研发和营销领域的投入——致力于打造满足消费者需求并深受全世界喜爱的护肤与美容解决方案。最重要的是，它彰显了我们独立美容顾问的变革力量，正是这些顾问在全球范围内推动着这一成功。”

除全球荣誉外，Mary Kay还荣获以下称号：

拉丁美洲面部彩妆头号品牌*，

拉丁美洲唇部产品头号品牌*，

墨西哥彩妆头号品牌*，

墨西哥护肤及彩妆头号品牌*。

Euromonitor International全球研究总监Sarah Boumphrey表示：“我们的奖项反映了所追踪行业的最高卓越标准，美容与直销领域也不例外。获奖者凭借严格的数据驱动评估流程脱颖而出，该流程依托独立研究、全球市场分析以及深厚的品类专业知识。Euromonitor很荣幸能与Mary Kay这样的领先企业合作，这一成就彰显了其在竞争激烈的市场中对性能和品质的承诺。”

Mary Kay业务遍及40多个市场，在全球拥有数百万名独立美容顾问，持续树立赋能与实效兼具的美容行业标准。多款明星产品助力Mary Kay稳居榜首地位，包括标志性的TimeWise®护肤系列、经皮肤科医生验证的Clinical Solutions®护肤系列、深受网红与名流喜爱的Mary Kay®无油眼部卸妆液、Mary Kay® Ultimate Mascara™睫毛膏、Mary Kay Unlimited®唇彩及Mary Kay®防水眼线笔等。

仅2024年，Mary Kay就在全球斩获65项美容大奖。除Euromonitor International的榜首排名外，Mary Kay近期还以第11名的排名入选了Women’s Wear Daily Beauty Inc.的“2024年全球百大美容企业”排行榜。

Mary Kay产品由行业顶尖的独立美容顾问销售，这些顾问通过www.MaryKay.com官网、社交媒体及数字媒体渠道，为客户提供线上和线下个性化服务。

Euromonitor的奖项进一步巩固了Mary Kay作为全球最受喜爱品牌之一的地位，其商业模式与企业使命聚焦于赋能女性、改变生活并助力保护自然资源。

您知道吗：

全球每5分钟就有一瓶Mary Kay ® 无油眼部卸妆液售出。 2

无油眼部卸妆液售出。 Mary Kay全球产品、技术和包装设计组合持有近1500项专利。 3

Mary Kay位于德州刘易斯维尔的先进Richard R. Rogers (R3)全球制造/研发中心日产能高达110万件产品。

Mary Kay全球研发团队中62%为女性。 4

Mary Kay全球营销团队和创意工作室中81%为女性。 5

过去一年开启Mary Kay事业的销售人员中，30%年龄在35岁以下。6

关于Mary Kay

作为敢于打破玻璃天花板的先驱，Mary Kay Ash于1963年在德州创立了她的梦想美容品牌，其目标只有一个：丰富女性生活。这个梦想已经发展成为一家全球性公司，在40多个市场拥有数百万独立销售人员。60多年来，Mary Kay提供的机会使女性能够通过教育、指导、倡导和创新活动来定义自己的未来。Mary Kay致力于投资美容背后的科学，并生产尖端护肤、彩妆、营养补充剂和香水等产品。Mary Kay相信我们需要为了子孙后代保护我们的地球，保护受癌症和家暴影响的女性，并鼓励年轻人追随自己的梦想。更多信息请访问 marykayglobal.com 。欢迎在 Facebook 、 Instagram 、 LinkedIn 和 X 上关注我们。

_____________________________ 1 “资料来源：Euromonitor International Limited；《美容与个人护理2025版》，建议零售价(RSP)下的价值销售额，2024年数据” * “资料来源：Euromonitor International Limited；《美容与个人护理2025版》，RSP下的价值销售额，2024年数据” 2 资料来源：Mary Kay Inc.，截至2024年12月的过去12个月销量数据（基于售出单位）。 3 资料来源：Mary Kay Inc.，截至2025年。 4 资料来源：《Mary Kay女性代表与领导力报告》（2025年5月） 5 资料来源：《Mary Kay女性代表与领导力报告》（2025年5月） 6 资料来源：Mary Kay Inc.，2024年美国市场数据。 Expand

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