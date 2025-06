三连冠:Mary Kay Inc.连续第三年被评为全球头号护肤和彩妆直销品牌

标志性的美容品牌和全球创业公司Mary Kay Inc.连续第三年被Euromonitor International评为全球头号护肤和彩妆直销品牌。(照片提供:Mary Kay Inc.)

