Minna Bank 全雲端銀行系統首次對外提供予 MUFG Bank

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Minna Bank 宣佈,由 Fukuoka Financial Group 子公司 Zerobank Design Factory (ZDF) 與 Accenture 合作開發及營運、並在 Google Cloud 上運行的全雲端銀行系統,已獲 MUFG Bank 新設立數碼銀行選為其核心系統。

ZDF 於 2022 年宣佈計劃向本地及全球金融機構,以及尋求推出銀行服務的非金融企業提供該系統。這標誌著 ZDF 首次向外部機構提供該系統。

展望未來,ZDF 期望透過系統提供,協助解決企業進軍銀行業及其他相關領域時面臨的挑戰,從而促進日本及全球數碼銀行市場的發展與創新。

日本首家數碼銀行 | Minna Bank 案例研究 | Accenture

* Google Cloud 為 Google LLC 之註冊商標

Accenture 亞太區及日本金融服務業務主管、資深董事總經理 Masashi Nakano

在日本銀行業,管理效率的提升日益受到重視,突顯了現有核心系統效率低下及成本高昂的挑戰。採用雲端及微服務平台銀行系統是一項有效的解決方案。該系統融合了眾多先進技術,包括多雲架構、微服務架構及 DevSecOps,不僅可用於構建新一代銀行系統,更能大幅提升服務拓展能力、加快部署速度,並改善營運效率。這套創新系統採用模組化設計,具備與現有系統局部整合的能力,可為本地及全球的銀行、非銀行金融機構及非金融企業提供多元化應用。Accenture 將繼續與金融機構合作,協助解決管理挑戰並促進其發展。

Google Cloud 受規管行業全球董事總經理 Toby Brown

我們與 Minna Bank 的合作證實,雲端技術能為全球銀行的核心系統提供靈活性、速度及可靠性。Minna Bank 運用 Google Cloud 的先進技術——如用於彈性擴展的 Google Kubernetes Engine、用於全球數據一致性的 Spanner,以及用於智能洞察的 Vertex AI——為加速數碼轉型提供了藍圖,遠超銀行業範疇,能夠讓零售、出行等不同行業無縫整合金融服務,為顧客創造新價值。

ZDF 及 Minna Bank 總裁兼首席執行官 Kenichi Nagayoshi

Minna Bank 於 2021 年 5 月啟動營運,是日本首家數碼銀行,現已為全國 130 萬個帳戶及眾多客戶提供服務。Minna Bank 一直在推進三項業務:為個人提供金融服務的 B2C 業務、透過 API 向合作夥伴公司提供金融功能及服務的 B2B2X 業務,以及向銀行系統提供業務。自創立起,我們持續累積並更新與數碼銀行相關的系統、功能及設計技術和專業知識。此次首次對外提供該系統是重要的里程碑。我們期望透過此系統,為本地及國際數碼銀行市場的發展作出貢獻,即使只是微薄之力。

關於 Minna Bank

Minna Bank, Ltd. 是日本首家數碼銀行,於 2021 年 5 月 28 日開始商業營運。Minna Bank 在日文中意為「大家的銀行」。其使命是「為每一位用戶提供有價值的連結」。 Minna Bank 致力成為金融服務業的先驅,創建並連接包括消費者、企業客戶及多元社区在內的生態系統。Minna Bank 為 Fukuoka Financial Group 之全資子公司。

https://corporate.minna-no-ginko.com/

關於 Zerobank Design Factory (ZDF)

ZDF 是構建 Minna Bank 核心系統的系統開發公司,也是日本首家在公有雲上構建核心銀行系統的開發商。ZDF 為 Fukuoka Financial Group 之全資子公司。

https://www.zdf.jp/en/

關於 Fukuoka Financial Group

Fukuoka Financial Group, Inc. (FFG, 東京證券交易所:8354) 成立於 2007 年,是日本最大的地區性金融集團,業務網絡涵蓋整個九州地區。FFG 積極推進數碼轉型(DX) 策略,並創立日本首家從零構建的數碼銀行——Minna Bank。

https://www.fukuoka-fg.com/en/

